Ni las madres reciben información en Izalco

Tres madres acudieron al Complejo Penitenciario de Izalco para solicitar información sobre el paradero de sus hijos, quienes fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) durante el fin de semana en diferentes puntos del país. Sin embargo, a pocos metros de haberse bajado del autobús, dos agentes de la PNC les cuestionaron hacia dónde se dirigían y cuál era la información que requerían. A las tres les pidieron que copiaran unos números de teléfono y que se retiraran de la zona.

"Rápido nos dijeron que información no estaban dando a nadie. Nos dijeron que es por gusto que vengamos porque debemos esperar 30 días. A nosotros nadie nos dijo que los trasladaron de las bartolinas, no nos dimos cuenta hasta después. Y hasta ahorita no sé si está aquí (Penal de Izalco) o como ésta. A nosotras nos están generando un daño de no saber si está vivo mi hijo", comentó Sandra, quien viajó desde Ciudad Arce, La Libertad, para saber sobre su hijo, quien fue capturado el domingo en una construcción.

En los alrededores del centro penitenciario se ha doblegado la seguridad con agentes de la PNC y militares. Durante el trayecto hacia el recinto existen dos retenes. En el primero se les prohíbe el paso a las personas que llegan a buscar información sobre sus parientes, sin importar sus súplicas y de qué tan lejos éstos lleguen.

Luego, 500 metros después, un segundo retén con policías y soldados prohíbe el paso a cualquier tipo de persona, sea medios de comunicación o incluso al transporte público. Únicamente pueden continuar su paso personas identificadas hacia el penal y residentes de la zona, quienes deben presentar su DUI.

"Yo creo que él (Nayib Bukele) debe ver esto. No es justo que los policías solo están capturando solo porque sí. Deben investigar, hay muchos inocentes allí. Ellos (policías) los golpearon sin piedad. A mi hijo le pegaron en sus costillas y padece de una enfermedad en los riñones. Yo soy su madre y sé que él no es nada. Lo agarraron cuando fue a llenar gasolina su motocicleta", agregó María, residente de la Frontera La Hachadura, Ahuachapán.

Señalan que para ellas representa un fuerte gasto económicos viajar hasta Izalco, además de pérdidas de tiempo. Tal es el caso de Carmen, quien viajó desde las 5:00 de la mañana desde Acajutla y debió recurrir a préstamos para pagar alimentación y transporte.

Denuncian que han recibido constantes agresiones verbales e incluso les han tirado gas lacrimógeno.