“Ni un dólar más para El Salvador”: congresista de EUA advierte que es necesaria rendición de cuentas del GOES

Norma Torres, una congresista demócrata que integra la Cámara de Representantes por el distrito 35 de California en Estados Unidos y que además tiene poder de palabra para sugerir recortar fondos de EUA a El Salvador, advirtió en una entrevista a la revista Factum que si el Gobierno de El Salvador no rinde cuentas ella "no querría mandar ni un dólar para el país".



La congresista de nacionalidad guatemalteca enfoca su trabajo en el congreso sobre temas del Triángulo Norte, incluidos la migración y la corrupción. Ella es una de las personas que puede sugerir qué recortar y a qué gobiernos priorizar en la ayuda económica que EUA brinda y además es una de las impulsoras de la lista Engel.



Durante la entrevista, Torres destacó que para el gobierno de los Estados Unidos la rendición de cuentas es importante, y que también es un indicador de transparencia el cual tienen en cuenta para seguir apoyando o no a una región.

La congresista hizo una analogía sobre el dinero que los votantes contribuyen con sus impuestos y la exigencia de transparencia que como congreso tienen ante este aporte que hacen los ciudadanos, esto, con respecto a la transparencia que el GOES debe tener sobre el uso del dinero en la administración del presidente Bukele.

"El dinero fue enviado a El Salvador para mejorar las condiciones, para crear fuentes de trabajo y oportunidades de educación para el pueblo joven de El Salvador... A nosotros nuestros votantes nos exigen transparencia. Con la misma ayuda que nosotros estamos dando a comerciantes y a nuestros votantes aquí, tenemos que dar recibos, tenemos que dar información de cómo se está gastando el dinero que ellos dan al gobierno americano, cómo nosotros estamos trabajando y usando ese dinero... Demandar que grupos a los que nosotros damos asistencia, que nos muestren el mismo respeto que nosotros tenemos que mostrar aquí a nuestros votantes no es algo que se debe ignorar. Si no pueden hacer eso, no podemos mandar ni un dólar más" enfatizó Torres.



Por otro lado enfatizó que el presidente Nayib Bukele "no ha tomado en serio" las cartas que han sido enviadas por diferentes congresistas y otras personalidades políticas en las que expresan preocupación por el respeto a la democracia y al Estado de Derecho en el país centroamericano, sobre todo, luego del 9 de febrero de 2020.



"Él (Bukele) no ha tomado en serio ninguna de esas cartas que le hemos mandado, porque estaba más enfocado en las acciones del presidente anterior de los Estados Unidos: el presidente Trump...Lo que puedo decir es que hoy tenemos realmente una administración en Estados Unidos en la que no va a ser fácil para un líder seguir ignorando lo que nosotros le estamos pidiendo, que es que trabaje para mejorar las condiciones para sus propios compatriotas que siguen huyendo al norte, a nuestro país", indicó la congresista.



Finalmente, Torres criticó la decisión de Bukele sobre participar en la entrevista con el comunicador Tucker Carlson, reconocido por ser racista, debido a que en primer lugar, su programa es referente de tener como invitados a líderes que "hablan con las mismas palabras de racismo, de dictaduras y de opresión". En un segundo plano, también "es un programa de oposición contra la administración actual, de oposición en contra de la reforma migratoria, de oposición en contra de la transparencia en el Triángulo Norte".

"Eso fue lo Bukele vino a hacer aquí (en la entrevista), no vino a ayudar nada en las condiciones de los salvadoreños que están viviendo aquí, que están mandando sus remesas a El Salvador y que es parte del presupuesto anual del país. Lo que vino a hacer (Bukele en la entrevista) es poner en peligro esa política que nosotros estamos tratando de avanzar, que toma a 11 millones de personas viviendo aquí sin un permiso, viviendo en la oscuridad.. Eso quiere decir que él (Bukele) no está comprometido ni ayudar a salvadoreños allá, ni a salvadoreños aquí. ¿A quién quiere ayudar y proteger (Bukele)? Esa es la pregunta que el pueblo salvadoreño se tiene que hacer. No porque yo lo estoy preguntando, sino que porque ellos tienen que ver las acciones que sus líderes están tomando y cómo ellos están participando para derrotar la democracia o para ayudar a la democracia”, concluyó.