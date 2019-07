Nichos aéreos deben pasar una inspección

Antes de que se habiliten los 256 nichos aéreos que la alcaldía de San Miguel ha construido en el cementerio municipal, el proyecto deberá contar con los permisos del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MINSAL) y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Además, deberán pasar por una inspección que fue ordenada por el titular del Juzgado Ambiental de San Miguel.

En este caso, el proyecto será sometido al escrutinio de un grupo evaluador debido a una denuncia que interpusieron los residentes de una colonia que está aledaña al cementerio, en la que indican que la construcción cuenta con tubos de respiración que están demasiado cerca de sus casas y esto generaría contaminación, debido a malos olores.

"Con base en el principio de prevención y precaución que nos dice la Ley Ambiental, se les ha suspendido la construcción y el enterramiento de cadáveres allí, porque supuestamente, de la forma en que lo han hecho, van a contaminar las colonias aledañas con la emanación de malos olores", indicó el juez de Medio Ambiente de San Miguel, Elí Díaz Álvarez.

El alcalde Miguel Pereira reconoció que el proyecto de los nichos aún no cuenta con los permisos del MARN y del MINSAL, y afirmó que estos se obtienen hasta que la obra está finalizada. Añadió que la alcaldía no ha faltado a ninguna ley, puesto que todavía no se han utilizado los nichos.

Según el alcalde Pereira, la obra no puede ser suspendida porque prácticamente ya está finalizada y lo único que se requiere para comenzar a usarla son los permisos.