Nicolás Martínez todavía no tiene su plaza en BCR

La Sala de lo Constitucional emitió una resolución que obliga al Consejo Directivo del Banco Central de Rerserva (BCR) a que reinstalen en un plazo de 24 horas al expresidente de dicha entidad, Nicolás Martínez. Eso fue el lunes, pero hasta ayer por la noche él todavía no era llamado para ocupar su plaza anterior o una similar.

Martínez explicó en su demanda que fue removido de su cargo sin que se tramitara un procedimiento adecuado, por lo cual vulneraron su derecho de audiencia y defensa.

La plaza que tenía Ramírez antes de ser presidente del BCR era de senior financiero de la gerencia de operaciones financieras y en ese cargo debe ser reinstalado o algún cargo afín.

El demandante habló con LA PRENSA GRÁFICA y dijo que es el consejo directivo del BCR el que debe anunciarle su reinstalo, aunque no omite que podría tener una incidencia el presidente de la República, Nayib Bukele.

"Los que están siendo demandados son los miembros del consejo directivo que votaron por suprimir la plaza que yo tenía. Aunque políticamente tiene que ver con el presidente Bukele, él no debería entrometerse en este proceso de jurisprudencia ya que estaría cometiendo falta a la ética y leyes de la República. Por lo tanto, recomendaría a los asesores del presidente que cumplan la leyes y que no se metan en un proceso que no les compete. Legalmente y directamente, este es un tema del consejo directivo del BCR y ellos tendrán que responder a la justicia si no acatan la orden de la Corte ", indicó.

Sobre la plaza que ocupaba, Martínez manifestó que de no reinstalarlo en la misma lo que procede es que lo hagan en otra del mismo nivel y aseguró que sí hay plazas a las que él puede optar.

Martínez dijo que preguntó ayer por la tarde al gerente administrativo del BCR "qué unidad debía presentarse y a qué hora, en cumplimiento con la resolución", pero hasta ayer por la noche no recibió una respuesta favorable.