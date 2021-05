Nicolás Rivera, el hombre que lleva más de tres décadas trabajando en el oficio de limpiabotas en el centro de San Salvador

Durante 33 años, Nicolás Rivera se ha dedicado al oficio de lustrabotas en el centro de San Salvador. Según él, luego de la pandemia del covid-19 que azotó al mundo desde el 2020 y que continúa siendo una amenaza, varios de sus compañeros no han regresado aún al trabajo, y no se sabe si es porque han muerto, han cambiado de oficio o porque están enfermos.

Rivera es uno de los que sí han dicho presente luego de la reapertura económica a seguir dando lustre y brillo a los zapatos de los capitalinos en la Plaza Morazán. Es en ese lugar donde ha permanecido por más de tres décadas, ganándose la vida con el oficio que dos amigos le enseñaron.

Si bien es originario de la ciudad de San Miguel, llegó muy pequeño a la capital y luego de permanecer durante algún tiempo en un internado para menores de edad de donde escapó, decidió aprender el trabajo de lustrabotas para poder ganarse así el sustento diario.

"Un amigo me prestó una caja para comenzar; otro me prestó cepillos y franelas, y así comencé, pero luego les fui pagando las cosas y ya fueron mías", recuerda Rivera.

Fotos: Jorge Carbajal

La calle o la vagancia pudieron ser un camino, pero él decidió dedicarse al trabajo de bolero o de betunero, como también se les conoce en otros países. Si bien es un oficio poco remunerado, a él le sirve para sobrevivir ya que en estos momentos no tiene una familia. "Hay días buenos, otros días malos y otros en los que no se gana nada", agregó el hombre, quien ahora a sus 48 años también se congrega en una iglesia cristiana.

Hay ocasiones en las que los clientes se van bastante satisfechos con el trabajo y por ello agregan $0.25 ó $0.50 al pago por el lustrado, que puede ir desde un dólar hasta los cinco.

"Hay que ir guardando un poco de lo que se va ganando, para poder solventar cuando no se gana nada", explicó el hombre de pelo corto, quien se considera de hueso duro. "Aquí, unos se van, otros vienen, pero habemos unos de hueso duro que seguimos trabajando aquí", dijo. A pesar de pertenecer a la Asociación de Lustradores Municipales (ASALMU), no tienen mucha información sobre otros colegas.

Rivera trabaja de día y estudia en la noche. Aunque se graduó de bachiller en Mecánica Automotriz, nunca trabajó en ello porque no tuvo mayores oportunidades. "He ido a varios cursos de Insaforp, ahí enseñan oficios, pero también logré el título de bachiller en mecánica automotriz en el Técnico Industrial", añadió. La persona con la que convivió y procreó un hijo decidió irse a trabajar a Estados Unidos, por lo que no tiene familia alguna en El Salvador.

Durante todos estos años, a Nicolás le ha tocado soportar desalojos por parte de algunos alcaldes de turno. De igual forma soportar tormentas, terremotos y días malos, como cuando llueve y las personas no se lustran los zapatos. Su amabilidad y perseverancia le han permitido tener desde hace algunos años a varios clientes, que lo buscan al costado nororiental de la Plaza Morazán.

Uno de ellos es Óscar Ortiz, quien dijo que lo conoce desde hace varios años y que por ello y por la amistad, le confía el calzado. "Él ha estado aquí por años, lo conocemos y nos ayuda con el calzado", dijo Ortiz, quien lo llama 'hermano', ya que sabe que se congrega en una iglesia cristiana.

Los secretos del oficio

Tener las mejores marcas de pasta o de betún, así como los cepillos y las franelas adecuadas son parte del secreto de los especialistas de la limpieza del calzado. De igual forma los colorantes que se le aplican al calzado. "Hay pastas que son buenas, pero hay otras que no, que solo son grasa. Los fabricantes tienen sus propias fórmulas y nosotros tenemos que conocer las marcas que más nos convienen, igual cepillos, franelas y los tintes", destacó el obrero sobre algunos de sus secretos.

"A veces me preguntan para qué ando esta bolsa con cosas, y les digo que aquí ando todos los cepillos que necesito y las pastas necesarias para aplicar en cada tipo de calzado. Lustrar zapatos cualquiera puede hacerlo para ganarse el dólar, pero a nivel personal hay que tener ideas propias y tener la capacidad para aplicar los tintes, pastas, tener un buen equipo de cepillos y de franelas para dejar un brillo y trabajo de calidad", finalizó Rivera.

Fotos: Jorge Carbajal

El sillón tipo trono es otro elemento básico en el trabajo de un limpiabotas del nivel de Cristóbal, ya que es ahí donde se coloca la persona que va a recibir el servicio de limpieza, mientras el que limpia el calzado se debe sentar en la parte baja, casi al nivel del suelo, para realizar de buena forma su trabajo.

Además de la Plaza Morazán, en El Salvador hay limpiabotas en el Parque Libertad, Plaza Gerardo Barrios, y a nivel nacional en algunos municipios del Gran San Salvador, y en otros como Santa Ana, San Miguel o Usulután. Lo cierto es que cada vez son menos y dentro de algunos años podría desaparecer uno de los oficios en los que por tradición va incluida la lectura de los periódicos, la charla amena y hasta cierto punto la amistad.