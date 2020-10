Nidia Díaz: “El Gobierno está violentando la Constitución”

El vicepresidente de la república, Félix Ulloa, atribuyó a un aspecto de seguridad nacional el no permitir al juez de Morazán, Jorge Guzmán, el acceso al archivo de la Fuerza Aérea salvadoreña para buscar documentos relacionados con la masacre en El Mozote, en Morazán, ocurrida en diciembre de 1981, durante el conflicto armado salvadoreño.

Por su parte, la diputada Nidia Díaz, jefa de la fracción legislativa del FMLN, cuestionó al presidente Nayib Bukele sobre el rumbo que busca darle en el tema de la justicia restaurativa en el caso El Mozote luego de la negativa.

“Un ingreso indiscriminado a esos archivos podría generar que se abrieran otros documentos que son de seguridad nacional”.



Félix Ulloa, vicepresidente de la república.

La de ayer fue la segunda ocasión en la que la Fuerza Armada impide el acceso a los archivos luego que el pasado 21 de septiembre no se le permitiera a Guzmán tener acceso al archivo del Estado Mayor. Días después, Bukele, en conferencia de prensa, dijo que desclasificaría los archivos y los entregaría directamente a la Fiscalía General de la República, algo que no ha sido aún efectuado.

"Si no permite que haya ingreso a las instalaciones militares no es que está ocultando nada sino porque como comandante general de la Fuerza Armada (Bukele) tiene que tener la responsabilidad de guardar la seguridad nacional y un ingreso indiscriminado a esos archivos podría generar que se abrieran otros documentos que son de seguridad nacional y no lo que andamos buscando que todos queremos", dijo Ulloa.

Entre tanto, Díaz, mencionó que "el presidente Bukele debe pensar hacia donde está enrumbando al país" en cuanto a la justicia restaurativa del caso, al asegurar que el acceso a la verdad permite paz y justicia para las familias que se vieron afectadas por el hecho.

"Están violentando la Constitución, los convenios y tratados internacionales, el Gobierno debería abrir las puertas, si se encuentra algo o no se encuentra nada estarían cumpliendo la ley permitiendo el acceso a los órganos de justicia", aseguró Díaz.