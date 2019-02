Nidia Díaz advierte a Óscar Ortiz que debe "reflexionar"

La jefa de fracción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) e integrante de la Comisión Política del partido, Nidia Díaz, reiteró que el vicepresidente Oscar Ortiz no está vetado para participar en las elecciones internas para designar a la nueva dirigencia, pero aseguró que eso no significa que no debe hacer y ser parte del proceso de reflexión.

Ortiz salió al paso del anuncio que hizo la Comisión Política el pasado 5 de febrero en donde dijeron que adelantarán elecciones internas, pero, además, que 14 miembros de la actual dirigencia, entre ellos el vicepresidente, no pueden participar en los comicios.

Díaz matizó esto la semana pasada y lo reiteró ayer. "Tomamos la decisión de solicitar entre nosotros mismos que no nos inscribiéramos en las elecciones internas para ser miembros de la convención nacional, del consejo nacional o de directivas departamentales, municipales, es decir, todos los organismos de dirección, eso como una voluntad, en un espíritu de contribuir a que este proceso sea lo mejor, abierto. Vetados así no, no, no prohibidos, no, pero cada uno tiene responsabilidad individual y colectiva", declaró la diputada en Canal 21.

Específicamente se refirió al caso del vicepresidente. Relató que una vez ella le preguntó por qué no asistía a las sesiones de trabajo de la Comisión Política.

"Que por mucho trabajo y que era mejor estar en este trabajo del Gobierno... pero todos tenemos tareas", dijo que le contestó el funcionario a su pregunta.

En ese sentido, Díaz consideró que el vicepresidente, al ser un militante histórico y miembro de la militancia, debe contestarse la interrogante sobre cómo aportó desde su posición en beneficio o en contra del partido.

"Debemos de ser responsables todos, tener una capacidad de autocrítica y decir: ‘También lo pude hacer mejor, pude estar donde me llamó el partido para decidir las cosas y no fui’. Eso, a mi juicio, no le quita nada. Al contrario, refleja humildad y una profunda autocrítica", consideró la jefa de la fracción.

Críticas a estructura

El alcalde de San Marcos por el FMLN, Fidel Fuentes, criticó ayer que porque han tenido desde hace años una estructura vertical que dio poder a la dirigencia, al interior del partido surgieron problemas y descontentos.

Que la dirigencia impusiera candidatos generó malestar en la militancia. Además, la concentración de poder en la dirigencia dijo que fue avalada mediante una serie de reformas a los estatutos.

"Nos desfavorece mucho que hemos estado ya por bastantes años en una dinámica de decisiones verticalistas prácticamente... Venimos de una atrofia en términos de poder desarrollar una democracia que permita que cuadros con otras perspectivas, jóvenes, retomen el poder. Esto es como uno de los principales problemas", dijo Fuentes en Canal 12.

Sin embargo, el alcalde dijo que hay expectativa dentro del partido de que este proceso de análisis que están haciendo sí les permita avanzar de etapa.

En ese sentido, el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, dijo que todos los militantes deben involucrarse.

"Autocrítica seria y profunda a todos los niveles" y "crítica constructiva", dijo Hándal, que son las dos características que deben prevalecer en este proceso.