Nidia Díaz dice que la cúpula del FMLN reconoce gestión de Gerson Martínez

Llamó la atención que en un anuncio navideño que lanzó el FMLN se proyectó la imagen del exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, quien no ha descartado su interés por competir por la candidatura presidencial. En el mismo, aparece Jackeline Rivera, la candidata por una de las alcaldías más importantes, la de San Salvador.

Nidia Díaz, integrante de la comisión política del FMLN y diputada en la Asamblea Legislativa, aseguró que hicieron un solo anuncio para concentrar recursos, y escogieron “caras nuevas”. Argumentó que el spot lo define el Comando Nacional de Campaña, pero como dirigencia lo ven bien “porque Gerson es un cuadro político histórico que tiene muchas cualidades y su transparencia en la gestión, sus resultados exitosos lo hacen ser también como un símbolo para nosotros del Ejecutivo”, dijo la dirigente.

A pesar que Martínez no sea candidato a alcalde o diputado y aparezca en un anuncio junto a otros que sí lo son, Díaz rechazó que la cúpula efemelenista esté impulsando en sus cuentas oficiales una posible candidatura del ex ministro. “Es una proyección que el compañero tiene como cuadro político, pero aún no hemos definido las cosas. Pero, él siempre ha estado porque es de la dirección nacional de partido, apoyado por nosotros para todas sus labores, y ahora él está a tiempo completo en el partido. Puso su renuncia y él tiene el espacio suficiente, igual que el secretario general, para promover las áreas del partido que se consideren; y como él ha sido un ministro exitoso, pues se le involucra también dentro de las actividades”, justificó.

Ayer, el canciller, Hugo Martínez, de quien también se ha mencionado que podría competir por una candidatura presidencial, dijo que no es momento para anunciar una decisión. Asimismo, aseguró desconocer si Gerson es el ungido en el FMLN.

Agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, pero dijo que no tiene “entre ceja y ceja” ser presidente de la república. Aceptó que es una aspiración que puede tener cualquier funcionario, pero si eso no ocurre “pues la vida va a seguir igual”.

“Cualquiera que sea la decisión que tome en este caso el partido, es una decisión que yo voy a considerar, a valorar, y a respetar… Lo que yo no estoy dispuesto es a hacer un cisma por una decisión que se tome o porque yo me he puesto entre ceja y ceja que quiero ser candidato, que quiero ser presidente. Hay un amigo que dice que la ‘presidentitis’ en una epidemia, es una enfermedad que cada vez desarrolla más agresividad en nuestro país”, expresó el ministro durante la entrevista de “Frente a frente”.

El vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, tampoco ha descartado buscar la candidatura presidencial. Cuando se le ha preguntado, ha dejado claro que en el momento que el partido abra el proceso de elecciones internas, considerará participar para que sean las bases quienes elijan al candidato presidencial.