Niegan libertad a Rank, colaborador de Saca

Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones en el Gobierno de Elías Antonio Saca, debe continuar en prisión mientras cumple su condena de cinco años por participar en la red de lavado de dinero que ayudó al expresidente Saca a apropiarse de $301 millones de fondos públicos. La decisión la tomó el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador.

Lisandro Quintanilla, abogado de Rank, explicó ayer que el juez Levis Italmir Orellana decidió no dar libertad condicional al exfuncionario. El juzgador argumentó en su resolución, notificada a las partes el 23 de septiembre pasado, que el exsecretario de Comunicaciones no puede salir de la cárcel porque la sentencia en su contra todavía no está en firme.

Rank cumple con una condena de cinco años de cárcel luego de que se declaró culpable, ante el Tribunal Segundo de Sentencia, de lavar dinero para el expresidente Saca, en el caso llamado Destape a la Corrupción. El tribunal le ordenó reintegrar al Estado $8,381,130.30, que fue el monto que supuestamente blanqueó a favor de Saca.

La defensa de Rank y seis imputados más apelaron ante la Cámara Segunda de lo Penal. Los magistrados concluyeron que la Fiscalía General de la República (FGR) y el tribunal no se basaron en suficientes pruebas para definir el monto del reintegro de dinero, como parte de los $301 millones de fondos públicos que se apropió la red liderada por Saca.

La Cámara ordenó que un Tribunal de lo Civil defina las cantidades que los condenados deben reintegrar, pero la FGR presentó un recurso ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de revertir la resolución. Mientras la sala no resuelva, el juez dijo que Rank no debe salir de la cárcel. La defensa alega que Rank puede salir de prisión porque ya cumplió media condena (2 años y medio) y tiene problemas graves de salud.