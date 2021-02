Niegan oportunidad de votar a joven embarazada

Foto: Emanuel Boquin

Benjamín Soriano y Yesli Blanco son dos jóvenes de 19 años que asistieron a ejercer su derecho al voto por primera vez en el Complejo Educativo Fe y Alegría, ubicado en la colonia Milagro de la Paz, en la ciudad de San Miguel; sin embargo, Blanco se retiró sin poder votar.

La joven aseguró que se sentía mal de salud pues tiene dos meses de embarazo. Según dijo, los vigilantes de urna no le quisieron dar prioridad.

Foto: Emanuel Boquín



En el caso de Soriano, esta es la primera vez que asistió a ejercer su voto en dicho complejo educativo. Manifestó que en primer momento se mostraba indeciso por asistir; sin embargo, su padre lo animó para que se acercará al centro de votación.



El joven explicó que durante el proceso de votación no tuvo ningún tipo de inconveniente y los miembros de la mesa lo atendieron con amabilidad.



"Fue una experiencia muy linda, la verdad no iba a venir pero mi papá me dijo que viniera, hice voto por rostro, porque varios me habían explicado que así era", dijo el votante.