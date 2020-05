Niegan que hayan reos con covid-19 en El Salvador

"No se han contagiado reos con covid-19 en los centros penales". Fue la respuesta de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) sobre si en el Centro Penal de Metapán, ubicado en el departamento de Santa Ana, estaban albergados privados de libertad, en cuarentena, positivos de covid-19 o si estos habían sido trasladados a un hotel en la municipalidad para prevenir la propagación del coronavirus en el recinto penitenciario.

Esto surge tras una publicación en redes sociales del alcalde de Metapán, José Rigoberto Pinto, donde expuso que aunque ni el hotel o el centro penal estuvieran bajo el cargo de la municipalidad, confirmaba que ambos lugares estaban destinados como "centros de contención".

"El Centro Penal de Metapán sí está siendo alojado en este momento por un grupo de personas que dieron positivo a su prueba de covid-19", escribió el alcalde a través de su cuenta personal de Twitter. Además, detalló que esas instalaciones estaban siendo verificadas por el Ministerio de Salud y por la DGCP.

Pinto agregó: "¿Qué debemos hacer la población? Quedarnos en casa. No emitir juicios sobre estas personas y en todo caso, orar por ellos. No les conocemos, pero no está demás elevar una oración por sus vidas", señaló.