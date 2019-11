Niña de 2 años muere atropellada en San Miguel

Alisson Daniela Vanegas, una niña de 2 años, falleció luego de que fuera atropellada por un microbus de la ruta 90-B en el municipio de San Miguel. La menor tuvo la mayoría de lesiones en su rostro y cráneo.

Según información dada por agentes de la Policía, el hecho ocurrió en la colonia Ciudad Pacífica, en San Miguel. La pequeña estaba con su abuela en un puesto de venta de tortillas, jugaba con otros niños en el lugar cuando uno de estos tomó un juguete y salió corriendo.

La niña decide seguirlo hacia la calle cuando, en ese momento, transitaba el microbus de la referida ruta que hace su trayectoria desde la colonia hacia la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador y viceversa.

El conductor de la unidad no se percató que la menor estaba en su recorrido y la atropelló. Él explicó que, en el momento solo sintió un leve golpe, pero lo atribuyó al mal estado de la calle. Fue hasta unos 30 metros más adelante que los pasajeros le dijeron lo que había pasado.

Él terminó el viaje ahí y se quedó en la escena a la espera de la llegada de la PNC. Los agentes constataron que la documentación estaba acorde a los reglamentos y que no se encontraba bajo efectos de alcohol o drogas.

La identidad del conductor no fue detallada pero se explicó que no sería detenido porque no hubo intención de atropellar a la menor. El dueño de la ruta de micrubuses llegó al lugar y dijo que la empresa correría con los gastos funebres.

También, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, acudió al lugar para apoyar a la apesarada familia y dijo que la comuna les apoyaría. Indicó que el parque de la colonia será nombrado en memoria de la niña.