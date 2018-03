Niña de un año muere electrocutada en San Rafael Oriente

Lee también

Una niña de un año de edad murió electrocutada el sábado por la noche en una vivienda del cantón Santa Clara, en el municipio de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel.La menor fue identificada como Estela P. quien ese día cumplía su primer año de vida y su familia le había hecho una celebración en horas de la tarde.De acuerdo con la versión de los familiares, la menor tocó el cable de la refrigeradora, el cual tenía una parte descubierta y fue donde la niña recibió la descarga eléctrica, que terminó con su vida de inmediato.“La puse en el suelo y en un descuido la niña gateo hasta la refri, y agarró el cable que estaba pelado, por eso no conectábamos esa refri, pero ayer (sábado) la conectamos un momento y solo fue para que sucediera la tragedia”, relató la abuela de la niña.La menor vivía con sus abuelos desde que la madre y el padre se separaron, pero aseguran que siempre le tenían el respectivo cuidado para evitarle un accidente, sin embargo, no se esperaban lo que sucedió. “Tan alegre que había estado la niña en la tarde y Dios nos la quitó. Me acuerdo qué era bien juguetona y risueña, pero hoy nos ha dejado un gran vacío”, dijo Marta García, abuela de la menor.El caso ha consternado a toda la comunidad, que han lamentado lo sucedido. Los restos de Estela fueron sepultados ayer por la tarde en el cementerio de San Rafael Oriente, y el féretro fue acompañado por decenas de personas.“Con los niños se tiene que tener sumo cuidado y no dejarlos solos en ningún instante, porque mire la tragedia que pasó con esta niña, pero esto debe de servir de lección para nosotros los padres”, dijo una habitante de la comunidad. Según familiares, las autoridades informaron que no habrá cargos porque se trató de un accidente.