Niña fallece por una supuesta negligencia

Una niña, de 18 meses de edad, falleció ayer por la mañana cuando era atendida en la Unidad de Emergencia del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima, en La Unión, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

La menor fue identificada como Meybelin Lorena Vásquez Matamoros, residente en el cantón El Limón, de la ciudad limeña, quien fue trasladada de emergencia al hospital durante la madrugada por vómitos constantes.

La madre de la niña explicó que la menor llegó estable al hospital, pero su salud se complicó después de que se le aplicó un medicamento a pesar de que no se tenían resultados de laboratorio que determinarán las causas que habían provocado los vómitos.

"Me le pusieron suero, pero ya después le pusieron medicamento y vi que la niña cambió de color y el cuerpo se le puso rígido y los ojos le lloraban. Después cuando vio eso el doctor, me le pusieron otra dosis de medicamento y allí ya la niña no reaccionó", relató la madre de la niña. La familia considera que hubo una negligencia médica en la atención que se le brindó a la niña, por esa razón dio aviso a la Fiscalía General de la República .

Después de realizar la inspección preliminar y escuchar la versión de la madre, la FGR solicitó que se practicara la autopsia al cadáver de la niña para determinar la causa de muerte, e incautó el expediente clínico que se abrió a la menor al llegar al hospital.