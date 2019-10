Niña muere al ser arrastrada por lluvias

Sueños. Según la madre, la niña quería ser doctora cuando fuera grande.

Angelín Rocío Portillo de ocho años, murió ahogada el jueves por la tarde, al ser arrastrada por una corriente de agua lluvia que baja siempre que llueve, por la 10ª avenida sur, del barrio Roma, en Ciudad Barrios, San Miguel.

La menor regresaba de clases del turno de la tarde en el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios donde estudiaba segundo grado y se dirigía rumbo a su casa en el barrio Bolívar, cuando aparentemente tropezó contra una tapadera de una caja que protege la válvula de agua potable y fue arrastrada por la corriente de agua.

"Estaba lloviendo fuerte y ella se vino porque los despacharon antes de que saliera el otro hermano (mayor), porque siempre lo esperaba y se venía con él, pero ayer (jueves) no quiso esperarlo y se vino, y la creciente estaba bajando fuerte y al cruzarse la calle la arrastró", relató Milagro de la Paz González, madre de la menor.

Los pobladores aseguraron que previo al incidente, había caído una fuerte tormenta sobre el municipio y normalmente siempre que llueve más de 15 minutos, por dicha pendiente baja una creciente de agua, que desemboca al final de la calle y en ocasiones el agua en ese punto alcanza un metro de altura.

Tras ser arrastrada por un aproximado de 50 metros, la niña quedó atrapada entre un vehículo que estaba estacionado en la parte baja de la pendiente, y de allí fue rescatada y llevada hacia el Hospital Nacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en dicha localidad, pero la menor ya llegó muerta.

Tanto la madre de la menor como algunos habitantes que residen donde ocurrió el percance, sostienen que lo que pudo dar paso al incidente, fue una tapadera levantada que está en esa calle, pues creen que la niña tropezó en ese lugar, y luego de caer, fue arrastrada por la fuerte corriente. El cuerpo de la menor presentaba golpes a un costado del rostro, los cuales se presumen fueron resultado de la caída.

Juegos y sueños

Los vecinos de Angelín, la recuerdan como una niña "muy inteligente y que le gustaba jugar en el caserío", incluso la madre asegura que el deporte favorito de la niña era el fútbol, pues el entorno donde se estaba creciendo, la mayoría son niños y a ella también le gustaba jugar a la pelota con ellos.

"Era una niña bien hiperactiva y dinámica; siempre se acostaba cerca de mi y me decía: ya estoy más grande que tú. Ella siempre decía que cuando estuviera grande iba ser doctora. Recuerdo que siempre me decía que me amaba mucho y que eso nunca lo olvidara", comentó la progenitora de la niña.

Tanto los pobladores del sector donde sucedió la tragedia, como los familiares de la niña, sostienen que se debería tomar medidas preventivas para evitar que ocurra algo similar, y recomiendan que la comuna haga un distribución de tragantes para evitar que las aguas lluvias se acumulen al final de dicha calle.