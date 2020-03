Niña muere en vuelco de pick up

Una niña de cinco años murió el miércoles pasado por la tarde en un accidente de tránsito ocurrido en la calle principal del caserío Los Hernández, del cantón La Joya del municipio de Yamabal, Morazán, confirmó la Policía.

La menor iba abordo del pick up P-196 410, cuando al parecer, perdió fuerza cuando iba subiendo la calle y volcó, dejando también saldo de cinco lesionados.

"El pick up llevaba unas bolsas de cemento y varias personas. por lo que iba sobrecargado y debido a la inexperiencia del conductor del vehículo, cuando iba en una pendiente se le viene el vehículo hacia atrás y volcó, falleciendo la menor", dijo un oficial de la PNC, quien no identificó a la menor. El conductor del pick up permaneció en el lugar del accidente, por lo que no fue capturado, a pesar de ser el responsable del percance vial.