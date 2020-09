Niñez de Latinoamérica aprende muy poco sin asistir a la escuela

Grandes sectores han visto reducidos hasta la mitad de sus ingresos y otro buen porcentaje perdieron los trabajos dice Save The Children.

La pandemia de coronavirus ha tenido “un impacto devastador” en la educación de la niñez latinoamericana, según establece un informe de la organización Save The Children, el que estipula que siete de cada diez estudiantes aprenden muy poco o nada tras haber dejado la escuela de manera presencial.

Pero eso no es todo, el covid-19 ha provocado el aumento de la pobreza y de las desigualdades.

En la encuesta, que se desarrolló entre 25,000 personas (niñas, niños, padres o cuidadores), se establece también que al menos el 81 % de las personas encuestadas han perdido más de la mitad de sus ingresos y otro 66 % perdió su trabajo.

La situación es más crítica porque al menos 3 de cada diez madres, padres o cuidadores de niñas y niños no tienen la certeza de que estos volverán a la escuela pasada la pandemia. Una complicación más surge con el apoyo para realizar las tareas, ya que el 36 % de los adultos encargados de los hogares dicen que no pueden auxiliar a los estudiantes.

Dayana es una adolescente salvadoreña de la región de Sonsonate que cuenta como su madre se ha quedado sin trabajo por causa del coronavirus: “Mi mamá trabajaba en una casa cuidando bebés. Debido al coronavirus ya no podía ir a trabajar”.

Como muchos jóvenes el sueño de Dayana es que pase la pandemia para poder retornar a sus estudios, pero sabe que la situación es complicada y las personas se han visto afectadas en muchos sentidos. “La gente está triste porque el coronavirus ha cambiado sus vidas y ya no pueden hacer lo que hacían antes”, agrega.

Victoria Ward, la directora de Save the Children para Latinoamérica, asegura que con el aumento de las desigualdades, es necesario que los gobiernos tomen medidas inmediatas de protección a la niñez, como asegurar el regreso a la escuela.