Niñez propone soluciones medioambientales

Niñas, niños y adolescentes de diferentes partes del país se reunieron recientemente, en el conversatorio virtual sobre cambio climático, que se enmarca en Iniciativa por la Infancia #EsHoraDeLaNiñez, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef, en coordinación con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Los jóvenes, participantes de proyectos de Contactos, Fusal y Glasswing, comentaron sobre la escasez de agua, la destrucción forestal por la expansión urbanística, las olas de calor y las inundaciones en las ciudades, demostrando su entendimiento y preocupación por la contaminación y el cambio climático.

Asimismo desarrollaron ideas que se podrían realizar con el fin de ayudar al planeta, haciendo llamados principalmente a la educación en el hogar, las escuelas, a la creación de políticas públicas y solicitud de toma de conciencia para la empresa privada.

Fernando Castellón, de Apopa, resaltó la situación que genera el proyecto Valle el Ángel, y como la construcción de ese mega proyecto urbanístico pone en riesgo el acceso al agua de su comunidad.

"En cuestión de las empresas y los empresarios, deben tener la conciencia sobre la acción que van a realizar", dijo Castellón y elaboró el riesgo que corre el río Chacalapa, con el proyecto antes mencionado.

Al respecto, Rolando Escobar, de Armenia, Sonsonate señaló que "las personas que tienen una gran empresa no dicen ‘oh, me falta el agua, me empiezo a preocupar por ella’, como lo haría una persona que realmente le hace falta el agua".

Escobar también manifestó que la educación sobre el medio ambiente debe incorporarse a la currícula escolar con estudios ambientales, "Así como hay estudios religiosos, y morales creo que sería muy buena idea que se incluya el estudio ambiental para las nuevas generaciones y las que ya están", dijo.

Por su parte, Elisa Polío, de Torola, Morazán, manifestó que se deben crear políticas públicas para disminuir el uso de fungicidas en los cultivos y que apoyen la implementación de elementos orgánicos que ayuden a la tierra.

En total, 10 chicos desarrollaron sus ideas respecto al medio ambiente. Jimmy Vásquez, de UNICEF explicó que la creación de espacios como #EsHoraDeLaNiñez, busca dar voz a la niñez en temas que les compete y general reflexión ciudadana.