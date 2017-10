Ninguna empresa le ofreció al TSE tecnología para contar votos

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) revelaron ayer que ninguna empresa les presentó oferta para contratar tecnología que les facilitaría el conteo de votos a los miembros de las mesas el día de las elecciones de diputados y alcaldes, el 4 de marzo de 2018.

Desde el 25 de agosto, el TSE licitó los servicios para la transmisión de resultados electorales preliminares y para el conteo de votos a través del sitio web de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS). La idea era apoyarse de tecnología al menos para el conteo de votos en cinco departamentos del país.

“Desgraciadamente no hemos tenido ofertas como por ejemplo en el tema de la tecnología en mesa. Me preocupa que no haya habido ofertas, tenemos que revisar cuáles han sido los motivos y tener que hacer los ajustes correspondientes como para poder generar mayor competencia”, dijo el magistrado Fernando Argüello Téllez.

La magistrada Guadalupe Medina cree que las empresas no participaron porque no les parece el monto de $5.4 millones que tienen disponibles. Aseguró que hoy se abrirá otro proceso para la consolidación y divulgación de resultados, siempre por BOLPROS.

Dijo que en caso de no tener resultados, buscarán los servicios de Corea del Sur a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB), que les ha donado 1,800 escáneres.

Los magistrados también se defendieron ante las críticas de organizaciones sobre los atrasos en el proceso electoral y un posible fraude. Asimismo, han advertido la necesidad de una buena planificación para evitar los errores de eventos anteriores.

Medina dijo que no es cierto que estén atrasados en la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de Votos, porque el Código Electoral dice que los partidos tienen hasta el 4 de noviembre para presentar sus propuestas.

Sostuvo que tampoco hay irregularidades en el padrón y la depuración depende de una reforma y un consenso entre las fuerzas políticas. La magistrada dijo que el TSE solo se encarga de sacar a fallecidos y condenados del padrón electoral. “Yo me desmarco de esa situación que el padrón electoral está inflado”, sostuvo.