Niño guatemalteco cautiva por su habilidad de hablar cuatro idiomas a la hora de vender artesanías

Se trata de Jairo Ezequiel Cumez, un niño de origen guatemalteco, quien se ha ganado la admiración de muchas personas en El Salvador, ya que a sus once años, habla cuatro idiomas, lo que le facilita ofrecer sus productos a turistas nacionales y extranjeros que llegan al municipio de Concepción de Ataco, en Ahuachapán.

Aparte del español, Ezequiel domina su idioma natal: el cachiquel, una lengua indigena que algunos pobladores de Guatemala se niegan a dejar morir, como es el caso de los padres del pequeño, originarios de Panajachel, quienes aseguran que entre ellos se comunican en cachiquel y han enseñado el lenguaje nativo a sus ocho hijos. Esta familia atiende una pequeña tienda de artesanías, elaboradas por ellos mismos, en la localidad.

Además, Ezequiel habla el idioma inglés y un poco el francés, los conocimientos los adquirió de manera empírica, y gracias a la educación de su padre, quien toda su vida se dedicó a trabajar en Guatemala realizando viajes a turistas, lo que le llevó a dominar varios idiomas. Ezequiel indicó que aprovecha a practicar los idiomas con algunos amigos extranjeros y con clientes que lo buscan para comprarle sus artesanías.

Foto LPG/ Marielos Román

La popularidad del niño en redes sociales generó que varios internautas emitan una diversidad de comentarios, y a pesar que son más opiniones positivas que negativas, estos últimos hicieron sentir mal al pequeño Ezequiel, además aseguró que no le gustó que viralizan un video suyo sin su consentimiento y con lágrimas en los ojos, aclaró, que nadie lo obliga a trabajar.

"Todos tenemos derecho a trabajar, para ganarnos nuestras cosas, para ganarnos el pan de cada día, por necesidad; hay gente que dice cosas malas de nosotros, pero no vamos a hacerles caso. Nadie me está obligando a vender, yo lo hago porque quiero mis cosas, quiero seguir estudiando, y ofrecerle a mis padres una vida mejor. Mi anhelo es poder viajar un día en avión a Estados Unidos, y cuando Dios y mi esfuerzo me lo permita, sé que voy a ir", expresó con mucha ilusión el menor.

La madre de Ezequiel, Ramona López, se siente muy orgullosa del pequeño, confirmó que mucha gente se ha expresado un poco mal no solo de su hijo, sino también de la familia, por ser de otro país, “yo aconsejo a mi hijo para no hacer caso a esos comentarios negativos, ya que esas personas hablan con envidia y no tienen temor a Dios”. Al mismo tiempo, aseguró que su hijo lleva una vida normal de niño, “él juega, baila, en su escuela siempre le ha gustado participar, se duerme cuando se siente cansado, tiene amigos, e incluso está en un equipo de fútbol aquí en Ataco”, indicó.

“Muchas ocasiones hasta le he escondido la venta, pero él llora para que lo deje salir, le damos permiso para que vaya un rato al parque, que nos queda muy cerca, y luego se regrese; además, lo aconsejamos para que se sepa cuidar y no se deje engañar por nadie en la calle”, añadió Ramona.

Ezequiel comenzó a estudiar quinto grado en una escuela de Guatemala, pero debido a la pandemia se le complicó, ya que no posee los medios tecnológicos necesarios para recibir sus clases en línea, por lo que su madre aseguró que están ahorrando para comprar una computadora, para que su hijo pueda continuar con sus estudios y pueda explotar sus conocimientos. Indicó que desde pequeño fue un niño muy listo, y no pone en duda que un gran futuro le espera, o que incluso alguien se fije en él y le otorguen una beca.

Esta familia cumplió seis años de dedicarse a la venta de artesanías en Concepción de Ataco, al inicio solo llegaban para las temporadas festivas del país, luego lo hicieron con mayor frecuencia, y el último año se vieron afectados por la pandemia del covid-19. Asegura que actualmente llegan cada 15 días, ya que en cada viaje tienen que pagar hasta $90 por cada examen de hisopado para demostrar que no tienen la enfermedad y poder ingresar a El Salvador.

“Nosotros bordamos, tejemos, con tela hacemos la ropa; también hacemos pulseras, collares, y otros productos”, finalizó la mujer.