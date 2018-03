Niño requiere trasplante pronto de médula ósea

Lee también

Alessandro Enrique Granados Mancía tiene cuatro años de edad. A tan corta edad ya enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida, ya que padece de leucemia, por lo que necesita de un trasplante de médula ósea.El niño es originario del municipio de Jocoro, en Morazán, y constantemente se le bajan los niveles de plaquetas, aunque según sus familiares y amigos, no ha mermado en su ánimo y actúa como todo menor a esa edad.Aunque la enfermedad fue detectada desde hace un año aproximadamente, semanas atrás se ha complicado su estado de salud.“Es un niño que actúa como si no estuviera enfermo, pero no es así, lastimosamente, ya que sufre de sangrado de la nariz y se le bajan las plaquetas, por lo que la enfermedad es grave”, indicó María Rosario Escobar, miembro del Comité Jocoreño Unidos con Amor para El Salvador.Dicho comité se ha incorporado al apoyo para el menor, por lo que ha realizado diferentes actividades, como la venta de comida y golosinas. Recientemente efectuó una campaña de donación en el parque central de Jocoro.