Niños afectados por plomo

Jenni Marlene Mendoza tiene cuatro hijas, la mayor, de 10 años, fue diagnosticada con plomo en la sangre, lo cual no era distinto a los cuadros de salud que presentaban sus dos tíos, quienes, al igual que ella, sufrieron las consecuencias de vivir en las cercanías de la exfábrica de baterías Récord, en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad. Los altos niveles de contaminación en la zona donde se mantienen las escorias de plomo y otros materiales de alta toxicidad, desde hace más de 13 años, cuando fue cerrada, han dejado enfermedad y muerte. Temen que la situación empeore.

"Mi hija estuvo en tratamiento por plomo en la sangre, a las otras niñas también les hice los exámenes (para saber si ellas también están afectadas), pero en la Unidad de Salud no me han dado los resultados debido a esto de la pandemia por coronavirus", contó Jenni.

Ella es ama de casa y su pareja realiza actividades agrícolas, consumen agua potable que les regala una vecina o, cuando tienen posibilidades, compran agua potable, pero surgen ocasiones en las que se ven obligados a beber agua del pozo que tiene su mamá, que vive al lado de su vivienda.

La incertidumbre para ella y su familia ha resurgido con el incendio que ocurrió el domingo pasado en la noche, cuando vieron enormes llamaradas de fuego que salían de la exfábrica y el humo llegaba a sus viviendas.

"El temor es que la contaminación es peor ahora. El día del incendio, no solo sentíamos en vapor insoportable, nos ardían los ojos, la nariz", narró la lugareña.

Su familia, al igual que la mayoría en el cantón, no evacuó la zona, pues sus casas están a poco más de 500 metros de la exfábrica y, con eso, quedaron fuera del cordón sanitario que estableció Protección Civil mientras investiga lo ocurrido en el lugar.

Su vivienda, hecha de lámina, es su patrimonio desde que nació, pero la instalación de la fábrica convirtió el lugar en una pesadilla que viven desde hace más de 13 años, sin que la solución a la problemática llegue hasta el momento. Tanto ella como sus hijas, de repente, aparecen con moretones en distintas partes del cuerpo, y está segura que no han sufrido ningún golpe, y cree que puede ser un síntoma de que algo no está bien en su salud, aunque dijo no haber consultado a un médico.

"Nos hemos visto obligados a vivir así (con la probabilidad de tener plomo en la sangre), quisiéramos que de una vez se lleven el plomo de esa fábrica. Mi hermana padeció de eso, sus salud empeoró tanto que intentó suicidarse, sobrevivió, pero su condición de salud era mala, tenía dañados varios órganos, no resistió y murió", reseñó Jenni al plantear parte de las consecuencias.

En tanto, las autoridades de Gobernación informaron ayer que la alerta roja se mantiene en la zona mientras técnicos del Ministerio de Medio Ambiente realizan peritajes para determinar el impacto del incendio, el cual, según el Cuerpo de Bomberos, se dio el área de producción de la fábrica. Las autoridades recalcaron que ya están investigando las causas.

Las instalaciones de la fábrica no tenían ninguna medida de seguridad, no estaban siendo vigiladas, pese al riesgo que implican los materiales ahí abandonados. La alcaldesa Abigail Girón informó que la exfábrica no cuenta con declaratoria de emergencia debido a que en febrero de este año venció la otorgada por la Asamblea Legislativa, por lo que las autoridades retiraron la seguridad que brindaban policías.

El lugar tampoco tiene señales que indiquen peligro, lo que ha contribuido a que lugareños y externos hagan saqueos.