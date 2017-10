Niños armados de valores

Los estudiantes del Centro Escolar 15 de Septiembre, ubicado en el municipio de Jutiapa, del departamento de Cabañas, forman parte de un programa de prevención y educación con valores impartido por la agente de la PNC Dalia Torres, cuya misión es enseñar a los niños desde pequeños la importancia de obedecer, respetar a las autoridades, compartir y convivir con los demás.

El proyecto inició hace un año con niños de diferentes edades y grados. “Mamá” o “señora agente” son los sobrenombres que recibe Dalia por parte de los niños, quien asegura que es un orgullo trabajar por la niñez y hacer personas de bien para el país.

Jutiapa tiene más de 3,000 habitantes y es raro que ahí se reporte un hecho delictivo, todo gracias al plan de prevención que mantienen, según los habitantes del lugar. La mayoría de los niños son de familias de escasos recursos y cada uno sueña con ser personas exitosas y respetadas, pero los mismos padres a veces se niegan a que participen, por la falta de dinero y porque creen que no tiene importancia.

La agente Dalia Torres busca ayuda con el gobierno municipal para poder conseguir tela y transporte para que los niños no falten a la escuela. “Es un trabajo duro y sé que a muchos padres no les gusta que sus hijos participen porque no lo ven necesario, pero yo lo hago porque siento un compromiso con ellos. Cada niño está consciente de qué le pasará y a dónde irá si se portan mal, saben de sus deberes pero también de sus derechos”, dice.

Se espera que más estudiantes se involucren para seguir fortaleciendo la educación y la seguridad, pero también es necesaria la ayuda de las instituciones correspondientes para seguir adelante con el proyecto.