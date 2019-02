¿En qué ayuda este registro?

Podemos darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones de recursos. Nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros niños con cáncer son de escasos recursos, de bajo ingreso económico, viven en condiciones paupérrimas, talvez en casa con piso de tierra. Entonces, allí nos toca pensar qué tipo de quimioterapia nos puede funcionar en este niño sin que se nos muera por la toxicidad asociada a esa terapia, por las condiciones de su entorno. Todos esos detalles nos permiten ir diseñando protocolos sobre cómo atender a un niño que se nos puede morir por diarrea porque toma agua del río y sin hervir; o decidir si lo dejamos ingresado los siete días de la quimioterapia o lo enviamos a su casa.

Varían los protocolos de atención, según cada niño.

A un paciente de bajo riesgo en Estados Unidos ni siquiera le da quimioterapia, pero hasta este año hemos decidido que los diagnósticos clínicos de bajo riesgo que habíamos dado son de bajo riesgo biológicamente; entonces, los pude haber curado solo con cirugía, pero como eran niños en El Salvador, no teníamos el marcador biológico, no estábamos seguros si era o no de bajo riesgo, le damos dos ciclos de quimioterapia para ver si hay respuesta. Pero nos hubiera ayudado más a reducir gastos tanto para la familia como para el hospital en quimioterapia.

¿Marcador biológico?

Esto se hace en Estados Unidos desde hace 20 años, revisar que las evaluaciones clínicas que hacemos coinciden con las características biológicas, pero aquí tenemos un marcador biológico desde la semana pasada. Sin el marcador no nos podíamos dar el lujo de decir: lo opero y me espero. Si pudiéramos perpetuar la continuidad de este marcador en estos niños en el bajo riesgo, yo pudiera solo operar sin dar quimioterapia. Sería un gran ahorro, podríamos atender a más niños.