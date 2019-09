Niños dicen que es fácil ser agredidos en escuelas, según estudio mundial

Cómo la niñez siente y explica la violencia en su contra, que ha sufrido o que está en su entorno, es la novedad en el último estudio realizado por la Fundación Educo, que fue lanzada ayer y que recoge las voces de casi 5,300 niñas y niños de 15 países en el mundo.

El estudio recoge varias estadísticas importantes de naciones vecinas como Honduras, Nicaragua y México, también de países como Brasil y Ecuador en la región latinoamericana; España en Europa, Ghana en África, y hasta de naciones asiáticas como Corea del Sur, India, Tailandia y Vietnam.

La violencia que padecen, sin embargo, es la misma aquí o allá, según valoraron las titulares de la Fundación Educo y del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), quienes criticaron que el país no tenga una política nacional para erradicar la violencia contra la violencia infantil.

Entre estos datos destaca que el 53% de quienes fueron entrevistados manifestó que "en la escuela hay sitiod donde no es fácil que nos maltraten sin que nadie lo sepa"; que otro 60% manifestó que "no pueden defenderse de los adultos"; un 52% dijo que sufren violencia "cuando los adultos están borrachos o drogados y no saben controlarse".

Por otra parte, el 88% cree que lo que debería hacer en situación de violencia es pedirle ayuda a un adulto, pero la mayoría aseguró que encuentra barreras para acceder a ellos, como el hecho de que precisamente consideran que son niños y que por esa razón sus opiniones o razonamientos no tienen la misma validez que la de una persona mayor de edad.

En este sentido, el 90% afirmó que para prevenir y combatir la violencia es clave que los adultos reconozcan que la niñez tiene derechos.

"Esta problemática es compleja y multidimensional, entonces las respuestas deben ser de esa misma índole. Hay que empezar por algo que ya parece trillado decirlo, pero que ningún gobierno se ha comprometido a hacer, que es definir las políticas a largo plazo, que es hacia adonde han avanzado los países desarrollando sin irnos a Europa, aquí nomás en Chile o Argentina. Lo que pasa es que cada gobierno trae sus propios planes", señaló la directora de la Fundación Educo para El Salvador, Alicia del Carmen Ávila.

A juicio de la directora ejecutiva del CONNA, Zaira Navas, urge una política integral que pase por unificar los contenidos para educar a madres y padres.