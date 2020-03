Niños, embarazadas y personas de la tercera edad que ingresen a El Salvador no estarán en cuarentena, pero les harán pruebas de coronavirus

La ministra de Salud, Ana Orellana, dijo este jueves que “por razones humanitarias” no aplicarán la cuarentena obligatoria de treinta días a los niños, embarazadas y personas de sesenta años o más que ingresen a El Salvador provenientes del extranjero, informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Estos tres grupos serán aislados y les harán pruebas para determinar si tienen o no el coronavirus para decidir si pasarán o no a cuarentena.

El cambio en la disposición de la aplicación de la medida llega después de varias quejas de salvadoreños que vinieron del exterior con niños o personas mayores que padecen enfermedades crónicas y están siendo expuestos al contagio del coronavirus al permanecer en zonas comunes con otras personas que llegan de países con casos confirmados.

Por decreto Ejecutivo, se prohibió la entrada de todos los extranjeros a El Salvador y los ciudadanos están siendo puestos en cuarentena obligatoria sin importar su lugar de procedencia.

El Gobierno no ha dicho de cuántas pruebas por coronavirus dispone para realizar en el extranjero, pues en el país no es posible practicarlas. Sí ha dicho que ya se realizaron unas pruebas a personas, pero a la vez han asegurado que no ha tenido ningún caso sospechoso.