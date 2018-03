“No pasa nada” dice Pamela Posada, al ser enviada a bartolinas por órden de juez

Lee también

La locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada fue trasladada hoy, en un camión junto al resto de imputados señalados de pertenecer a una estructura de narcotráfico ligada al cártel de Sinaloa, a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) de La Libertad.Los procesados por narcotráfico permanecerán ahí mientras las autoridades decidan a qué penal serán llevados cada uno.Mientras era trasladada, Posada habló con los medios de comunicación e insistió en que no es culpable de los delitos que se le atribuyen. Estos son "actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas", según la acusación fiscal."Cuando uno sabe que es inocente, no pasa nada", aseguró.La vez anterior, Pamela no fue trasladada en un camión como sí le tocó al resto de implicados. En esa ocasión, la locutora fue llevada en un pick up, con un trato claramente diferenciado de los demás.Durante la presentación que se hizo el pasado martes, Posada dijo que las autoridades habían sido amables con ella.