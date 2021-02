"No podemos dejar que la gente se siga muriendo"

El covid-19, las dos tormentas que afectaron en 2020 al país, y el no pago del FODES han castigado a la población de Nejapa, la cual según su alcalde, José Armando Barrera, tiene varias opciones para escoger a su próximo edil, aunque dijo que espera ser él que continúe en el puesto.

¿Qué tanto los afectó la pandemia del covid-19 al municipio de Guazapa?

Guazapa no ha sido como otros, pero sí hemos sido afectados. Hay varios lugares que fueron golpeados por la pandemia y por las tormentas, tormentas que dejaron gente muy afectada y que hemos tenido que ir reubicando. Estamos viendo compra de terrenos para reubicar a la gente, y así tenemos varios proyectos que no pudimos hacer, por lo que tomé la decisión de volver a participar en elecciones, ya que la idea es terminar esas obras que no pudimos hacer. Por el (impago de) FODES detuvimos los proyectos sociales, no se pudo seguir beneficiando a la gente

¿Qué obras se detuvieron?

Son obras y ayuda social como becas para estudiantes, tanto para universidades como para colegios. Tenemos becas y medias becas. Todo eso se detuvo, algunos beneficiarios de las becas dejaron de estudiar, aunque hay algunos que con ayuda de sus familias sí han podido seguir. Con el FODES también pagamos maestros en algunas escuelas, obras de mejoras en las escuelas, todo eso está en los programas que teníamos y que no se pudieron seguir. Otro que se ha visto afectado es el de los emprendedores, pero para esto hemos recibido ayuda de algunas instituciones. Como la alcaldía también pagamos un médico para la Unidad de Salud y pagamos una persona para el archivo en la clínica.

¿Han pedido ayuda al Ministerio de Salud o al Gobierno central para que les mande más médicos?

Nosotros hablamos con la directora de la Unidad de Salud, pero no la apoyan, por eso lo hacemos nosotros, ya que en Guazapa viven más de 35 mil habitantes. Siempre en el tema de salud, le compramos la medicina a los habitantes en extrema pobreza o que no tienen para comprar, ya que no hacen nada con pasar consulta y andar solo con la receta. Los requisitos para pagar esa ayuda es que tengan DUI de Guazapa o que vivan en Guazapa por al menos dos o tres años. No podemos dejar que la gente se siga muriendo.

¿Ha prestado dinero para salir adelante con las obras?

Sí, refinanciamos un préstamo y nos dieron $1.5 millones por medio del Banco Hipotecario. Nosotros como alcaldía no imponemos proyectos, sino que cada comunidad es la que pide sus obras, si quieren una cancha, una calle, o si quieren otras obras. La comunidad manda. Ese dinero es el que hemos estado usando para realizar algunas obras que la gente nos pide.

¿Usted está haciendo campaña?

No, no hacemos campaña. Nos reunimos, no queremos que suba el contagio, hay candidatos de mi partido PCN que vienen y traen ayuda al municipio. En mi caso no importa de qué partido vengan, lo que interesa es que ayuden a la gente con obras. No hice campaña ni voy a hacer, solo mandamos unas personas para que avisen a las comunidades de que voy a seguir, pero la gente tiene donde escoger, hay varios candidatos y varios partidos, pero en mi caso no ando hablando de proyectos, ya que si los vamos a proponer con fondos del Gobierno, no es seguro, mejor no decimos nada. Estamos satisfechos y contentos con los administradores del Gobierno anterior, al César lo que es del César, ellos nos ayudaron mucho. Nos traían ayuda para la gente del municipio. A pesar de no ser del partido de nosotros, el Gobierno anterior (FMLN) nos ayudó bastante.

¿Qué cantidad de proyectos pudo hacer en el periodo que está por terminar?

Hicimos, solo el proyectos de electricidad en las comunidades, un total de 27 proyectos. Todavía hay gente que necesita ayuda, y para eso estamos trabajando con las empresas de luz para llevar mejores condiciones al municipio.

Este fue un municipio reconocido por la Guerra Civil, ¿tiene proyectos turísticos o algún museo de aquellas épocas?

Viene gente a realizar caminatas, y las acompañamos. Hay una zona de tatúes antibombas, viene gente del país y también de otros país, que quieren conocer. Hay zonas que quedaron de las guerras y para ello tenemos un grupo de guías que conocen las rutas y ellos son los que llevan a la gente. Teníamos un pequeño museo, pero en estos momentos no funciona por el tema económico, era una casa alquilada. Al llegar la ayuda podemos levantar todos esos proyectos que hemos dejado de hacer. Al proyecto los conocemos como "La Ruta del Combatiente".

¿Usted es de aquí, conoce todos los problemas?

Soy del Guayabal, pero en los años 80 llegué a Guazapa y es así que conozco el municipio y los problemas. Soy emprendedor y trabajo con transporte. Desde esos años vi las necesidades de la gente, desde ese tiempo para acá me gustó emprender con ganadería y el transporte de carga, a nivel nacional y para otros países, Guatemala, Panamá, con diferentes empresas.