No Partidarios presentan carta de denuncia contra el TSE ante la OEA

Miembros del Movimiento No Partidario denunciaron la mañana de este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un presunto bloqueo de parte de la inscripción de candidaturas de cara a las elecciones del próximo 28 de febrero.

Según dijo, Nery Juárez , quien presentó su candidatura no partidaria por el departamento de San Miguel, existe una injerencia de los partidos políticos en el TSE para no permitir las inscripciones.

"Aquí hay injerencia de los partidos políticos. Hay un temor de los partidos políticos ante la ciudadanía que no quiere saber nada de partidos políticos. Si hay un independiente y uno de partidos políticos obviamente la ciudadanía prefiere votar por un no partidario que por un partido", mencionó.

De la afirmación mencionó que su base es el respaldo que han recibido los 61 candidatos que realizaron el proceso de inscripción, de los que dijo que el que menos firmas de respaldo entregó fue 10,000.

"No tenemos encuestas y no las necesitamos. Es suficiente el que cuando usted va a la localidad de los ciudadanos y le dan su firma de respaldo y le dicen 'si usted es independiente le doy mi firma porque no queremos saber nada de los partidos políticos. Además de eso, yo presenté 17 mil firmas, es decir 17 mil ciudadanos que están de acuerdo con que yo participe y así varios compañeros. El que menos presentó lo hizo con 10 mil firmas y somos 61 participantes".

Sin embargo, según datos del TSE, algunas candidaturas no partidarias fueron rechazadas debido a que no completaron la cantidad de firmas solicitadas como el caso del Rafael Burgos, quien, según el Tribunal, solo presentó 2,138 firmas válidas, Elvi Tailandia, con 2,263, Obed Amaya, con 7,721 y Tanya Pastor, quien presentó 8,930.

Juárez también dijo que en el pasado como movimiento pidieron al Tribunal una medida cautelar que permitiera la inscripción de los candidatos, pero que fue rechazada.

"Creemos que no es justo y no es correcto que el TSE decida quienes con los que van a participar como candidatos a diputados no partidarios. La ciudadanía deben de elegir también", agregó.