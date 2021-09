"No afecta la nueva orientación del pago del fodes"

Juan Amadeo Alvarado, nuevo alcalde de Tejutepeque, en Cabañas, por el partido Nuevas Ideas, considera conveniente recibir el pago del FODES a través de obras ejecutadas por el gobierno, aunque admite que el principal inconveniente sería la burocracia , por la nueva dependencia que designará la ejecución de las obras en los municipios.

¿En qué estado encontró las finanzas de la alcaldía?

Esta es una de las pocas alcaldías de Cabañas que se encontró sin deuda, solo deudas internas, es decir, que de un fondo tomaban para otro y así. Pero al final, el dinero siempre es interno y se encuentra la manera de subsanar estos vacíos.

¿Cuáles fueron sus primeras acciones al asumir como alcalde?

Creo que toda la gente esperaba que comenzara a despedir a todos los empleados por ser afines a otros partidos políticos, sin embargo, hice todo lo contrario, los dejé en su puestos porque sé que tienen la capacidad para hacer del funcionamiento de la alcaldía algo mejor. Entonces, dimos esa muestra de madurez política a la gente del municipio, para que vieran que yo vengo a trabajar, no a complicarme la vida.

¿Qué pueden esperar los habitantes de Tejutepeque de su nuevo alcalde?

En primer lugar, un alcalde cercano a la gente, yo oficina no ocupo ya que de lunes a viernes en horario laboral me encuentro en un cubículo cerca de recepción, para que cuando alguien venga a querer hablar con el alcalde, me encuentre ahí, así ha sido estos casi cuatro meses.

¿Y en cuanto a obras o proyectos?

Como tenemos la dicha de no mantener deudas podemos ejecutar de alguna manera el plan político que hicimos público en la campaña, que tiene 11 ejes, derivados en varios proyectos para todas las comunidades del municipio.

Los principales: la construcción de un mercado y acompañamiento técnico a los agricultores. Le apostaremos al turismo.

¿Qué considera que las administraciones pasadas hicieron mal y usted pretende cambiar?

La mayoría del patrimonio cultural del municipio lo encontramos en total abandono, por mencionar, el parque central; no sabemos desde cuántos años no recibe mantenimiento. Esperamos rescatar esos lugares. También, la mayoría de calles del municipio estaban deterioradas y sin mantenimiento, es algo que en estos cuatro meses comenzamos a cambiar.

¿Adquirió deuda en este periodo?

No, estamos con liquidez. Solventamos con el 50% del FODES que adeudaba el gobierno central a las alcaldías del país.

En la Asamblea Legislativa hay una pieza de correspondencia que pide que el segundo desembolso del FODES adeudado lo paguen con obras a través del MOP, es decir, ya no será dinero que entrará a la alcaldía, ¿cuál es su postura al respecto?

Pienso que eso no va a afectar, no se entregará dinero sino que se ejecutará directamente del gobierno. No quiere decir que no se va a ejecutar (obras), solo que no va a entrar a la alcaldía. Por dar un ejemplo, yo creo que con todo el equipo que tiene el MOP y con el dinero que nos correspondería a Tejutepeque del FODES, haría más de lo que nosotros con nuestro equipo pudiéramos hacer. En ese sentido, yo creo que nos beneficiará al final.

Aunque habría que ver qué tan difícil o engorroso será el proceso para que aprueben las solicitudes de proyectos de infraestructura que hagamos en la entidad que dicen que van a crear.

Considerando que Tejutepeque es un municipio pequeño y su recaudación de impuestos es bastante baja, ¿cómo puede no afectar que solo reciban el 50% del FODES?

Priorizando. En mi campaña usaba un lema ‘una obra por año en cada comunidad’ y lo estoy aplicando. Voy a las comunidades, conversamos con las ADESCOS y les digo que de todas las necesidades que tienen me digan cuál es la que consideran más urgente e importante. Es decir, priorizo invertir el poco recurso que tengo. Además, gestiono mucho con diferentes instituciones, para decirle que hay proyectos que estoy ejecutando que son con donaciones, lo que la alcaldía pone es mínimo y así es como hemos logrado un equilibrio con esto de solo recibir el 50% del FODES y así vamos a seguir en lo que falta de mi periodo.

¿Cuáles son las obras que destaca en cuatro meses de gestión?

Hemos mejorado el sistema de recolección de desechos sólidos, antes se brindaba un servicio irregular y había caseríos que ni se recogía. Ahora no, estamos brindando el servicio de lunes a viernes en los siete cantones y 22 caseríos. También, iniciamos con un plan de mantenimiento de algunas calles de comunidades y casco urbano que estaban en mal estado.

¿Cuánto tiempo más se ve como funcionario público?

Sinceramente mi proyección solo es para tres años, en estos tres años espero lograr cambios significativos en mi municipio, esto porque ser alcalde es bastante sacrificado, especialmente con mi familia.