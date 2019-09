No avalan venta parcial del terreno de relleno sanitario

Bio Power ya no podrá comprar 10 manzanas de terreno del actual relleno sanitario, pues la Alcaldía de Usulután no aprobó la venta pues no se alcanzaron los votos necesarios para ello en el concejo municipal.

El relleno sanitario es propiedad de SOCINUS S.E.M. de C.V., de la cual forman parte las alcaldías de Usulután, Ereguayquín, Concepción Batres y Puerto El Triunfo. Está en el cantón Palo Galán, jurisdicción de Usulután, que es la municipalidad que vendería a Bio Power 10 manzanas de terreno para que instalara su planta de procesamiento.

"Algunos concejales tienen una visión muy corta y solo los de ARENA de la Alcaldía de Usulután aprobaron la venta de esa parte del terreno, por lo que quien se queda sin ese beneficio es la Alcaldía de Usulután, ya que es la dueña del terreno; el beneficio era para ellos, no para nosotros", manifestó Yohalmo Márquez, alcalde de Ereguayquín y tesorero de SOCINUS.

Según Márquez, la empresa iba a cancelar aproximadamente $200,000 por las 10 manzanas, pero dijo que el tema de la venta ya está cerrado definitivamente.

Agregó que Bio Power ha informado que ante la no aprobación de venta adquirirá 13 manzanas de terreno aledañas al relleno, para así poder instalar la planta.

"Este es el plan B, el proyecto va y se espera que para octubre o noviembre del otro año esté instalada la planta, ya que es un beneficio para las alcaldías que van a depositar los desechos, ya que de pagar $20 por tonelada de basura con la empresa se cancelarían $15", indicó Márquez, quien añadió que la empresa aún no ha comprado el terreno colindante, el cual costaría mucho menos de lo que daría por la propiedad de la comuna usuluteca.

Jaime Salmerón, concejal del FMLN en la Alcaldía de Usulután, afirmó que ellos "no se oponen solo por oponerse" al proyecto, sino que nunca les presentaron de parte de la empresa Bio Power estudios de factibilidad financiera para determinar si era viable y un estudio del impacto ambiental.

"Si las cosas son reales, cuál es el miedo de escuchar preguntas y debatir con alguien, a nosotros no nos han explicado bien los beneficios. No es un capricho, porque si el estudio ambiental me dice que ese proyecto es viable, bienvenido sea, y que nos eleve a la mitad más uno los dividendos como SOCINUS", dijo Salmerón.

Salmerón planteó que la propuesta de entregar $8000,000 al año para las cuatro alcaldías de SOCINUS "es muy poco". Afirmó que no conocieron los estudios de factibilidad financiera del proyecto, ni ambientales.