No cede saturación en bartolinas policiales

Lee también

Las condiciones de hacinamiento persisten en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Miguel. Las 10 celdas que se encuentran ubicadas en un pequeño espacio de la delegación migueleña son ocupadas por unos 830 privados de libertad.De acuerdo con una fuente policial, la mayoría de detenidos pasan en las bartolinas de cuatro a seis meses, ya que no pueden ser trasladados a un centro penitenciario por falta de espacios disponibles.“Es mentira que los detenidos solo van a estar 72 horas recluidos en la delegación; si todos los centros penales están llenos, ese es el mayor problema por el cual hay tantas enfermedades en las bartolinas, el calor, sudor y la cantidad de personas genera diferentes enfermedades”, consideró un vocero policial.El mal olor generado por el sudor de cada reo se siente desde que se ingresa al corredor donde se encuentran las celdas. Algunos casos son extremos; por ejemplo, solo en dos celdas hay 290 detenidos, superando la capacidad instalada en 1,000 %.Una fuente policial explicó que a veces se encuentran más de 140 reos en una sola celda, porque no pueden tener a un pandillero con sujetos de grupo contrario.Además, de las 10 celdas que hay, solo una es para mujeres y cuando hay operativos en lo que arrestan a más de 10 se ven obligados a reordenar a las personas que están en otras celdas y que no pertenecen a pandillas.Los detenidos que son parte de diferentes grupos terroristas son resguardados en una celda, ya que no pueden compartir espacio. “En una sola celda hay más de 100 personas y es porque la mayoría de pandilleros son MS, no puede llegar un 18 porque se pueden matar entre ellos mismos”, explicó el oficial.Las autoridades policiales señalaron que dicha condición se debe a que los jueces no giran las órdenes de traslado, pero los juzgadores han culpado en ocasiones anteriores a la Dirección General de Centros Penales, encargada de asignar los cupos para los reos que serán enviados a los precintos. El año pasado 257 reos de estas bartolinas fueron trasladados a diversos centros penitenciarios del país.