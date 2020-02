"No confío en el Fiscal General de la república", sostiene Quijano

Norman Quijano asegura que es inocente y que está dispuesto a someterse a un antejuicio ante sus colegas diputados, pero no ante los tribunales. La razón, dice, es que desconfía del sistema judicial y del Fiscal General de la república, Raúl Melara, a quien señala de actuar en su contra en complicidad con Casa Presidencial. Por eso, sostiene que no renuncia voluntariamente al fuero para enfrentar una demanda en su contra, por presuntamente haberse reunido con miembros de pandillas cuando era candidato presidencial en 2014.

El 27 de enero pasado, la Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa un antejuicio y desafuero contra el diputado arenero para poder procesarlo por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

"No tengo plena confianza en la justicia de mi país. A mí me están sometiendo a un antejuicio por una decisión de Casa Presidencial, donde el fiscal lastimosamente se ha prestado para esta conjura", declaró ayer Quijano a los periodistas.

El legislador agregó que Melara no ha tenido la entereza de decir "aquí no hay lugar". "No confío en el Fiscal General de la república y si hay motivo para hacerlo oportunamente yo voy a hacer algunos señalamientos", indicó.

A través de Twitter, Melara le respondió: "No se confunda diputado @norman_quijano. No busco, ni me interesa su confianza. Mi agenda es la justicia".

Quijano también adelantó que el día que lean el requerimiento en la comisión de legislación le pedirá a los diputados que emitan un dictamen favorable para conformar la comisión de antejuicio. "Y ahí ante Dios y ante mis compatriotas y los señores diputados, mi equipo de abogados va a argumentar toda la parte eminentemente jurídica que no hay ni una tan sola prueba", sostuvo.

El presidente de la comisión de legislación y diputado de GANA, Mario Tenorio, dijo que todavía no han comenzado a analizar si hay o no elementos para crear la comisión porque han estado desarrollando las interpelaciones contra los titulares de ANDA y del ministerio de Salud; sin embargo, esperan iniciar el lunes.

"Mejor, nos ahorraría tiempo de trabajo. Ojalá que el lunes lo pida y procedemos", comentó ante las declaraciones del diputado de ARENA.

Quijano dijo que cuando era candidato asistió a una reunión de pastores y entre ellos estaba un delincuente que grabó. Aseguró que nunca ofreció dinero a las pandillas y todo lo que dijo era parte de la propuesta electoral consignada en el "Plan País", el cual incluía planes de reinserción social. "No dije absolutamente nada que no estuviera en plan país... Yo mencioné los $100 millones para los gobiernos locales, no para pandillas. Ahí está y voy a decirles la página donde está", dijo. Aseguró que no hay más audios ni vídeos que lo incrimen de negociar con pandillas.