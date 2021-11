"No creo que haya sido explosión. quiero que investiguen"

Los días pasan y la familia Mejía todavía no encuentra palabras para describir lo que siente. Han transcurrido 12 días desde la supuesta explosión que terminó con la vida de cinco personas, cuatro menores de edad y un adulto. Eran una madre y sus cuatro hijos. Pero las dudas persisten en el caserío La Lateada, cantón Candelaria, municipio de El Carmen, Cuscatlán. Los vecinos ya no quieren hablar y dicen que prefieren esperar el resultado final de la investigación, pero el padre de esa familia, el único sobreviviente, sí habla.

Los lugareños han insistido en que la casa no era ocupada como cohetería clandestina, tal como manejaron las autoridades el pasado 7 de noviembre, pero temen decir algo más. "Mire, ya no queremos especular con eso. Vamos a esperar lo que digan las autoridades", menciona uno de los familiares que vive cerca del lugar donde pasó el lamentable hecho.

El compañero de vida de Sandra Yanira Vásquez Caballero, la madre que murió junto a sus cuatro hijos, dice que él si habla porque ya no tiene nada que perder. Sandra tenía 33 años el día de la supuesta explosión y le acompañaban en la casa Diego, de dos años; Sandra, de 8; Diana, de 14; y Cristhian, de 17.

Al padre todavía le cuesta aceptar lo que ha ocurrido. Cree que es solamente una pesadilla de la cual quiere despertar. "Lo perdí todo", es lo primero que dice mientras recorremos la vivienda donde habitaba su familia.

"Sí, los accidentes pueden pasar en cualquier momento, pero porque tuvo que pasar un día en el que yo no estaba", se cuestiona el hombre, quien trabaja como vigilante privado.

Al interior de la casa se observa que el techo está intacto. Tampoco una silla de plástico y una mesa de madera no presentan mayores daños. La cama solamente esta quemada de la parte de arriba. Tampoco el tambo de gas explotó ese día.

Del hecho hasta el momento hay más preguntas que respuestas. El esposo de Sandra no cree todo lo que pasó. Tampoco cree ciegamente en la versión que han tratado de dar las autoridades.

Él salió de su casa el sábado 6 de noviembre en horas de la madrugada. Tenía turno de 24 horas y regresó hasta el siguiente día a su casa. "Yo venía alegre porque ya había quedado con ella que íbamos a ir a un partido de fútbol y venía rápido porque habíamos dicho que a las 9 nos iríamos", recordó.

Jamás pensó ni se imaginó lo que había pasado. Relata que tocó la puerta y nadie abrió. Pensó que su esposa e hijos continuaban dormidos o se encontraban en la casa de su madre, ubicada a unos 300 metros de distancia.

Llamó a su madre y le preguntó por su esposa y le dijo que no estaban en su casa. La duda lo inundó inmediatamente. Narra que intentó abrir la puerta y solo observó que se movió, luego la empujó y al parecer la puerta solo estaba topada, pero no pudo entrar.

Luego, llamó a su sobrino. Eran aproximadamente las 7:30 de la mañana. Con la ayuda de su familiar intentaron abrir nuevamente la puerta, pero fue en vano.

"En mis pensamientos dije que quizás una tranca habían puesto, pero no, cuando alcancé a abrir medio vi que estaba alguien como acostado, pero ni mi sobrino pudo abrir. Le llamamos a la policía y ellos fueron los que abrieron", prosiguió.

Fueron los agentes policiales los que dieron la noticia: "todos está muertos". Tanto las autoridades de seguridad como los bomberos han asegurado que la causa de la muerte pudo haber sido una explosión. Sin embargo, a los familiares les resulta extraño que nadie, ningún vecino, escuchó alguna detonación o gritos de auxilio de los que estaban adentro.

Ni la vecina más cercana, que vive a menos de 10 metros del lugar en el que supuestamente fue la explosión, escuchó algo que pudiera alarmarla.

"Se escuchó un ruido como que algunas cajas de madera se cayeron, pero solo eso, no se ha escuchado nada más. Si hubiéramos oído un bombazo yo me hubiera levantado", relata una de las lugareñas.

Lo anterior es lo que ha sembrado dudas en la familia Mejía. El compañero de vida de Sandra insiste en que no hubo un accidente y aclara que en la casa no funcionaba una cohetería clandestina.

Sandra envolvía mechas de cohetes desde hace más de dos años y nunca había ocurrido un accidente, aseguró.

"Para mí es difícil creer esto todavía. Quiero que se investigue para estar seguro que fue un accidente. Ella era una persona cuidadosa e inteligente y no dejaba nada cerca que pudiera provocar un accidente. No acepto que haya sido eso o lo que dicen que era cohetería clandestina, ella solo le hacía favor a un señor para que le envolviera las mechas", describió.

Hasta la fecha, ni los investigadores de la PNC o de la FGR de Cuscatlán se han acercado para entrevistar a los familiares. El día del accidente solamente se llevaron parte de los cohetes que encontraron en la vivienda, como prueba.

Personal de comunicaciones de fiscalía confirmó que hay una investigación en curso y que por ese motivo no podían brindar mayores detalles de la misma.

"Yo quiero una respuesta buena, no que digan lo mismo, que fue una explosión, o al menos que digan qué la causó. Así como están por ahora, sin pruebas, es ilógico lo que dicen. Ya no voy a callar, ya mi familia no está", lamentó el compañero de vida de Sandra.