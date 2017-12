“No cumplen requisitos para venta de pólvora”

El Cuerpo de Bomberos reiteró que el lugar autorizado por la Alcaldía de San Vicente para la instalación de más de 60 puestos de venta de pólvora ubicados en la avenida Crescencio Miranda y prolongación de la 2.ª calle poniente, frente a la plazuela de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, no es apto para comercializar ese tipo de productos, tal como lo ha señalado desde hace varios años.

De acuerdo con la institución de socorro, en los alrededores hay comercio de diferente tipo, a menos de 15 metros se encuentra una iglesia que congrega en distintas horas a feligreses, y la calle es paso principal de la ciudad vicentina hacia Zacatecoluca y arterias aledañas, por lo que un incidente podría ser grave.

“Se trata de lo que pudiera ocurrir... la carta no da ninguna seguridad. El peligro está ahí”.

Manuel Granillo, jefe de Bomberos en San Vicente

“De acuerdo con la reglamentación existente, el lugar inspeccionado no cumple con las medidas mínimas de seguridad dictaminadas en el Reglamento Especial para el Control y la Regulación de Artículos Similares a Explosivos, Sustancias y Productos Pirotécnicos, lo cual ya se notificó nuevamente por escrito a la alcaldía”, afirmó Manuel de Jesús Granillo, jefe de la seccional de Bomberos en San Vicente.

Expresó que no cuentan con los recursos ni el personal suficiente como para mantenerse permanentemente en el sitio, pues además deben atender emergencias que se registran a diario, y manifestó que lo mejor sería que la comuna reubique los puestos de ventas hacia un lugar adecuado.

Por su parte, Patricia de Morales, jefa de Catastro de la alcaldía, comentó que están conscientes de que el lugar no cumple con los requisitos, pero que no cuentan con una alternativa viable para los vendedores de pólvora, ya que la mayoría no están dispuestos a irse a otro lugar.

“Se ha pensado que el lugar podría ser donde se pone la feria de los santos, por la terminal de buses, pero no se ha definido, porque se tendría que hablar con la directiva de vendedores, ya que antes se intentó instalar las ventas en otra zona pero no funcionó”, expresó De Morales, y agregó que los vendedores firman una carta para responsabilizarse ante cualquier situación y la municipalidad queda desligada.