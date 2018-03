No descartan emplear para limpiar la ciudad

Lee también

Miguel Ángel Jaime, alcalde de Usulután, manifestó ayer que debido a la acumulación de basura en distintos sectores, ha pensado en la opción de contratar temporalmente a otras personas para que puedan recoger los desechos, ya que ante el paro de labores de los de mantenimiento han buscado apoyo con empleados de otras unidades, pero no tuvieron una respuesta positiva.“Estamos como municipalidad buscando alternativas para levantar la basura acumulada. Ya se habló con algunos empleados (para que recojan la basura) pero están buscando una forma de cuánto se les va a pagar, por lo que quizá vamos a optar por personas que no trabajen en la municipalidad. Sería un gasto extra”, indicó el jefe municipal, quien añadió que los fondos serían otorgados por personas ajenas a la comuna.La basura acumulada ya se ha comenzado a observar en grandes cantidades en la ciudad, como ocurre en la calle que une a Usulután con el municipio de Santa María.“El olor de esta basura acumulada es tremendo. Tengo dos hijos menores y tengo todo cerrado, las puertas y ventanas, para no verlos afectados, pero la acumulación de basura es grande y es bien difícil vivir en este ambiente”, manifestó Wilfredo Zelaya, habitante de la colonia Santa María.La suspensión de labores de los empleados de la unidad de mantenimiento inició el lunes, ya que ante la no aprobación del presupuesto, el aumento salarial de $30 acordado para este año podría no entregarse, según lo expresado por miembros de la Asociación de Trabajadores Municipales (ASTRAM) en Usulután.Dicho aumento fue prometido en época de campaña por el actual alcalde, quien se comprometió a aumentarles $30 anuales durante los tres años de su período.El primer aumento se cumplió el año pasado, por lo que los empleados señalan que en este mes esperan el segundo incremento.Jaime apuntó que sería para los empleados que ganan menos de $450 mensuales, pero Julio César Muñoz, secretario de ASTRAM, dijo que tendrían que analizar dicha propuesta, ya que ese no fue el acuerdo firmado.