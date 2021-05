No descartan hallar cuerpos en vivienda de Hugo Osorio Chávez en Cojutepeque

La Policía Nacional Civil (PNC) no descarta que hayan cuerpos sepultados en la casa donde vivió Hugo Osorio, por tres años junto a su familia, en la colonia San Antonio, en Cojutepeque, Cuscatlán.

La PNC indicó que las investigaciones corren por cuenta de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil (PNC). "No descartamos que hallan cuerpos, aunque por haber habitado con toda su familia, no creemos que haya tenido la libertad de asesinar y enterrar (los) cuerpos, pero no lo descartamos", dijo un jefe policial.

Tres personas que residían en las cercanías de la vivienda de Osorio, habrían desaparecido entre 2017 y 2018, entre ellos, Daniela Villatoro Peña, de 14 años, de quien presumen los vecinos, fue asesinada por Osorio.

"La tía de la joven cuenta que muchas veces la regañaron (a la menor) porque la veían hablando con él, y muchas veces ella (la tía), me contó que él, en son de plática después de desaparecida la niña, le preguntaba: ¿Mire, verdad que ya no apareció Daniela, verdad?", comentó una de las residentes de la colonia.

La fuente policial consideró que, "posiblemente", el cuerpo de Daniela no se encuentre enterrado en una de esas casas que el asesino hábito, ya que según sus investigaciones, ella habría salido rumbo a San Salvador el día de su desaparición.

Los vecinos del lugar aseguran sentirse asustados, después que se diera a conocer la noticia que Osorio era un asesino serial, y no descartan que en alguna de las dos casas que alquiló y la última que construyó, existan cuerpos enterrados.