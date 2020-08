“No es cierto... Usted está mintiendo”: Ponce enfrenta a Gallegos

Un enfrentamiento verbal se dio ayer entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, y el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.

Cuando estaban en la primera ronda de repreguntas de la interpelación al ministro de defensa, René Merino, el diputado de GANA declaró que las puertas del Salón Azul el pasado 9 de febrero se abrieron luego de que Ponce autorizó la entrega de las llaves de ese espacio.

"Yo le pedí al señor presidente Mario Ponce la autorización para que se me entregara la llave y se la entregué a un empleado para que él abriera y entramos en orden, entramos respetuosamente", aseguró Gallegos y posterior a esto felicitó al ministro.

Cuando dejó de hablar, Ponce se refirió a la declaración de Gallegos.

"Quiero decirle al diputado Gallegos que no podemos venir y hacer ese tipo de aseveraciones. En primer lugar este servidor no posee la llave ni de la oficina que ocupa en la octava planta, yo no tengo llaves de este salón azul", replicó el presidente del Parlamento y añadió que de los temas de seguridad se encarga un grupo de directivos de la Asamblea y que sobre él recaen actividades de tipo administrativo.

Gallegos, al escuchar la postura de Ponce, volvió a pedir la palabra para decirle que "siempre trata de evadir su responsabilidad".

Inmediatamente a eso, Ponce le pidió respeto y reiteró que lo que Gallegos estaba diciendo era falso.

"No es cierto, esa es su palabra y usted está mintiendo", concluyó Ponce.

Gallegos protestó pero su micrófono no se le volvió a abrir. La bancada de GANA declaró en reiteradas ocasiones que lo que ocurrió el 9 de febrero estuvo dentro de los parámetros normales y volvieron a endosar su apoyo al ministro de defensa.

El pasado día 9 de febrero, el presidente de la Asamblea no estuvo presente en el Salón Azul; de hecho, ni siquiera se pronunció sobre lo que ocurrió si no hasta el día siguiente.