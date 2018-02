No es el momento de pedir votos, sino de rendir cuentas”

Karla Hernández, candidata a la reelección como diputada de La Libertad por ARENA, dice que uno de sus objetivos, si logra un nuevo escaño, es impulsar una ley para fomentar la donación de alimentos. Además, señaló que continuará trabajando para darle más facilidades a los micro y pequeño empresarios de superarse.

“El recurso más valioso que tiene La Libertad es su gente, ustedes son los capaces de hacer un departamento diferente... voy a continuar siendo su voz en la Asamblea Legislativa”.

¿Qué le hace falta hacer a Karla Hernández en lo que queda del 2015-2018 y qué haría si gana la reelección?

Lo pendiente es la reforma que tiene que ver con incentivos para las mypes, un sistema de progresividad tributaria que les permitiría estar exentos del impuesto sobre la renta por algunos años y también que el Estado les absorbiera el primer año la cuota patronal del seguro social. ¿Qué me queda pendiente? La ley que he presentado de fomento para la donación de alimentos. Esta ley lo que pretende es motivar e incentivar a que más empresas donen a través de bancos de alimentos.

¿Por qué el habitante de La Libertad tendría que votar por usted?

Mi carta de presentación es el trabajo. Este no es un momento de pedir votos y hacer campaña política, este es un momento de rendirle cuentas a los habitantes de La Libertad y estoy confiada que el trabajo territorial y legislativo que hemos realizado junto a mi equipo es nuestra carta de presentación.

¿Una mujer diputada enfrenta obstáculos más que un hombre en el Congreso?

Creo que sí y esto tenemos que decirlo sin miedo, para las mujeres es más difícil cuando vienen los ataques de carácter político. Usualmente a la mujer se le descalifica su integridad como mujer, a diferencia de los hombres que le señalan corrupción u otras cosa

¿Qué opina de las críticas que hacen al despilfarro, al lujo dentro de la Asamblea Legislativa?

Los diputados que no somos de junta directiva, no gozamos del beneficio de vehículo ni de un salario superior a otros. Yo soy presidenta de comisión, tengo una línea asignada y no la uso. Con pequeñas acciones uno puede ir demostrándole a la población que quiere contribuir a la austeridad.

Karla Hernández

Cargo:

Candidata a diputada de ARENA en La Libertad

Trayectoria:

Diputada propietaria de la legislatura 2015-2018