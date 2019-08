"No es lo mismo atender a 5 que a 20 pacientes"

Hay muchas críticas al sector. Una frase común y frecuente entre los pacientes hospitalizados y sus familiares es "son groseras, son pesadas".

Esa es la imagen social que nosotros proyectamos y es la percepción que de repente la población tiene, en lugar de proyectar el otro rol: de que brindamos cuidados, bienestar, trato humanizado a las personas que atendemos. Hay muchos factores que influyen, todo implica mejorar la formación de las enfermeras en el tema de las habilidades sociales.

¿Qué factores influyen en esta visión negativa?

Creo que a nosotros, los profesionales de la salud, realmente se nos forma en lo técnico, en cómo hacer un procedimiento, cómo administrar un medicamento, cómo hacer las diferentes intervenciones de enfermería, pero la parte del desarrollo de habilidades sociales y atención al público no es parte de la formación, lo vemos poquito.

¿Influyen las condiciones laborales, por ejemplo?

Sí. Hay que tomar en cuenta las condiciones mismas del entorno en el que laboramos. Primero, en las instituciones no debe haber violencia laboral y muchas veces dentro de los ambientes laborales el clima organizacional no es el más adecuado, hay malas relaciones entre el mismo equipo interdisciplinario con los médicos, entre las mismas enfermeras, y ese ambiente nocivo hace que anden más cargadas, más predispuestas a reacciones negativas. Segundo, la carga laboral que tiene que ver con el cansancio físico e intelectual. No es lo mismo que una enfermera esté para cinco y 10 pacientes a que esté para 20 en un solo servicio. Es bien difícil pensar que le va a dar un buen trato, que lo va a ver a los ojos, que va a sonreír y menos que lo va a escuchar, porque simplemente el tiempo no le alcanza. Son muchos factores.

¿Cuáles son los riesgos a los que está más expuesto el sector de enfermería?

Algunos riesgos están relacionados con accidentes en el manejo de pacientes. Muchas veces porque se cayó un paciente o se administró un medicamento que no era el que le correspondía al paciente, son cosas que no son frecuentes, pero que impactan y ponen en riesgo también la vida de los pacientes. Estamos sometidos a estos riesgos y no necesariamente por negligencia, sino por las mismas condiciones de trabajo.

Hay denuncias sobre maltratos. Hay denuncias de la atención que las enfermeras damos. Los riesgos potenciales con la inseguridad que hay, incluso hasta hay enfermeras que han sido agredidas en la calle. Ha habido enfermeras que han sido asesinadas. Muchas trabajan en lugares donde la pandilla es contraria a la que opera donde ellas viven. Ha habido compañeras que han sido manoseadas o extorsionadas. Hay varios casos en el marco de la inseguridad, este es uno de los temas más fuertes que se han sufrido. También ha habido abuso de poder y autoritarismo dentro de las instituciones.

Nora Barahona

Trayectoria: Colaboradora técnica de la Unidad por el Derecho a la Salud del MINSAL. Coordinadora de la Comisión del Ejercicio Profesional de la Enfermería ante la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería.