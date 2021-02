“No es por negligencia...era más desvelo el que traía” | Candidata del PDC enfrenta audiencia por homicidio culposo y conducción temeraria

Karina Mendizábal, candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) enfrenta este viernes la audiencia judicial en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán por los delitos de homicidio culposo y conducción temeraria.

En el percance en el que se encuentra involucrada Karina Mendizábal murió un integrante del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del martes sobre el bulevar Monseñor Romero, en la incorporación al redondel conocido como El Principito.

Mendizabal fue detenida el pasado martes por la Policía Nacional Civil debido a su aparente estado de ebriedad, pero la candidata se negó a realizarse la prueba de alcohotest, informó la corporación en su cuenta de Twitter. No obstante, la fiscal del caso afirmó que Medicina legal sí le practicó una prueba de alcohotest y que el resultado ya fue incluido en el expediente.

Por su parte, el abogado defensor de Mendizábal, Carlos Avelar, en reiteradas ocasiones negó que la candidata a diputada estuviera bajo los efectos del alcohol al momento del accidente y culpó a las "circunstancias" lo sucedido.

“Era más desvelo el que traía por la hora y por su ámbito que ella se desarrolla por artista, venía desvelada. El accidente se da por la circunstancia en la que se encontraban los vehículos, no es por negligencia, ni bolencia, simplemente había oscuridad, no habían conos, no había una luz, ella o cualquier otro motorista estaba con la posibilidad de sufrir un accidente", aseguró Avelar esta mañana.

Además, dijo que buscarán conciliar con la familia de la víctima. Sin embargo, el abogado querellante afirmó que la familia no ha mencionado las intenciones de conciliar, sino más bien, ellos exigen justicia. "Es una familia muy unida" agregó.

La parte querellante dijo que, además de las pruebas, también pedirán se incluya una selección de videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación en los que se demuestra que la candidata a la Asamblea Legislativa sí andaba en estado de ebriedad.

Saúl Ramos Vásquez, de 45 años, inspeccionaba un vehículo sobre el kilómetro 8 1/2 del bulevar Monseñor Romerodicha cuando cuando Mendizábal impactó la patrulla por la parte trasera, lesionando de gravedad al agente Saúl Ramos Vásquez, quien fue trasladado a un hospital por Comandos de Salvamento. Vásquez presentaba graves lesiones en sus extremidades inferiores y en la cabeza y falleció en el recinto médico.

A pocas horas de sucedido el percance, en un comunicado difundido en redes sociales, el PDC sostuvo que lo ocurrido “fue un accidente” y a la vez demandó una investigación “profesional".