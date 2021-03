“No es posible que se la haya tragado la tierra”: Familia busca a joven desaparecida en Cojutepeque

Desde el martes 16 de marzo, la familia de Flor María García Valle, de 33 años de edad, la busca desesperadamente en Cojutepeque, Cuscatlán, cuando la joven salió de su casa.

Flor García, esposa y madre de dos niños uno de tres años y otro de cinco, desapareció cuando viajaba de Cojutepeque, Cuscatlán, hacia San Salvador en busca de insumos para el consultorio odontológico donde era asistente.

"El martes ella decidió ir a San Salvador a comprar unos insumos médicos que necesitaban en la clínica. Aunque ella tiene vehículo", según comentó Isabel García, hermana de Flor, la ahora desparecida no se lo llevó porque no tenía licencia, sino que se desplazó hasta la capital en el transporte colectivo.

Flor María es originaria del departamento de Sonsonate, pero se mudó a Cojutepeque desde hace más de seis años, cuando se fue a vivir con su esposo. Su familia sigue viviendo en Sonsonate, pero García asegura que siempre estaba en constante comunicación.

Isabel indicó a este medio que su hermana, además de trabajar en la clínica de su esposo, era estudiante de Licenciatura en Idiomas en la Universidad de El Salvador, pero por el momento las clases la recibía de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.

Flor vive con el padre de sus hijos en la calle que de Cojutepeque conduce a San Ramón, cerca del punto de buses de la ruta 113 que realiza su recorrido desde Cojutepeque hasta la terminal Plaza Amanecer, en Soyapango.

Al día siguiente de su desaparición, sus dos hermanos ante la desesperación de no saber nada de ella, viajaron desde Sonsonate hasta Cojutepeque, donde la han buscado con insistencia.

Desde la semana pasada, los familiares iniciaron la pega de afiches, que contienen información sobre la desaparición, la fotografía de Flor y contactos, en los alrededores de los diferentes parques de la localidad. Sin embargo, García lamenta que aún no se tengan avances.

Isabel exige a las autoridades que hagan todo lo posible para encontrar a su hermana. "No hay crimen perfecto, no es posible que se la haya tragado la tierra, no es posible que no encontremos aunque sea un zapato o un pedazo de la ropa, no es posible", aseguró.

Ayer, alrededor de unas 25 personas entre familiares y amigos se concentraron en uno de los parques de Cojutepeque para pedir a las autoridades correspondientes que les ayuden a encontrar a Flor. Agrega que continuarán exigiendo justicia, por ello, prevén realizar una nueva manifestación en la Plaza Salvador del Mundo o frente a Casa Presidencial.