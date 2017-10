No es tan fácil obtener a un juez que sea integral”

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) es un colador para la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es la institución que, en principio, decide si una persona es apta o no para ser juez o magistrado de la República. Es, a la vez, la institución que anualmente evalúa el desempeño administrativo de los jueces: si llegan o no al juzgado, si son puntuales para entregar sus fallos, si cumplen con lo mínimo para lo que fueron contratados. La presidenta de esa institución habla, a un año de haber sido nombrada, de lo que tiene en mente para mejorar los métodos, discrecionales a su juicio, para evaluar jueces.

¿Cómo encontró esta institución?

El primer año de trabajo del pleno del CNJ inicia con la primera sesión plenaria que se desarrolló un día después de nombramiento. Posteriormente ya entré de lleno a la revisión de la documentación. El siguiente lunes recibí el borrador de una auditoría de la Corte de Cuentas, que identificaba hallazgos en el uso del fondo circulante para gastos no elegibles, es decir, que no llegaban la calidad de ser urgentes, sino más bien se utilizaba como una caja chica a disposición del pleno y del presidente de la época para atender cualquiera de las sesiones del pleno.

¿Qué cosas compraban con ese fondo?

Comidas, los almuerzos para todo el pleno del consejo. Superfluo todo. Invitaciones, cubrían alimentos en restaurantes, en los Ranchos, en la Hacienda, que eran los preferidos. Las personas que estaban señaladas, que era el licenciado Tito Edmundo Zelada y después el licenciado Santos Cecilio Treminio, fueron a la Corte de Cuentas y allá defendieron su posición, presentaron documentos, pero mi primera acción fue emitir un memorándum a todas las unidades administrativas, en el sentido que estaba totalmente prohibido el uso, bajo esa modalidad, del fondo circulante. A partir de ahí el gerente renunció. Los hallazgos del uso de los fondos, sí, había un débil sistema de planificación, comenzando con el plan de trabajo, que estaba sin ninguna acción específica. La escuela de capacitación judicial y la unidad de evaluación sí tuvieron actividad, pero las otras unidades no y eso ha ocasionado un bajo cumplimiento del plan estratégico. También los procesos de compras de suministros, se encontraron en exceso llantas. Compradas y pagadas, pero no estaban en el consejo.

¿Dónde las encontraron?

Estaban en los lugares donde se habían comprado. Nunca ingresaron a la institución, sino que las fuimos a ubicar y se trajeron. Gastos onerosos en mantenimiento correctivo de vehículos. Se reparaban sin tener ningún tipo de autorizaciones previas. Los costos de reparaciones han disminuido sustancialmente... Nos encontramos con 6,301 vales de combustible por vencer en enero de 2017. Se hizo una negociación con la distribuidora y nos prorrogó, pero solo podemos hacer uso en determinadas bombas.

¿El anterior pleno hizo una mala negociación?

No le sé decir, pero llama la atención que se compre una cantidad exorbitante de combustible.

¿Hizo algún ajuste en la entrega de vales de gasolina para los consejales?

No podemos, a nivel de pleno, reducir; al contrario, estamos haciendo una evaluación para consejalas que viajan. Hay una consejala que viaja de Zacatecoluca todos los días. A veces se quedan hasta cortas, máxime los congestionamientos. La población debe tomar en cuenta que los empleados de este consejo ya tienen ciertos beneficios ganados con anterioridad.

¿El tema de los seguros médicos privados cómo lo están manejando?

Tenemos un seguro médico que tiene su base en la ley del consejo, en el reglamento.

¿Solo el pleno o todos los empleados?

Todos, y ese es un derecho que hace 15 años que yo estuve aquí ya teníamos ese beneficio.

Pero si hay una orden de la Sala de lo Constitucional que le dice revise... Los jueces ya lo hicieron, ellos van a pagar las primas, ¿por qué acá no?

¿Por qué razón? Porque es un nuevo contrato

¿El de ustedes cuándo vence?

Está prorrogado.

¿Y cuando venza lo van a someter a revisión?

Cuando se dé el vencimiento posterior a la prórroga debemos entrar en una revisión. Ese monto va dentro del presupuesto mismo. Como tampoco es un gasto exorbitante, no estamos hablando de millones... Mi persona es muy celosa con la utilización de los fondos públicos, pero esos fondos públicos tampoco pueden sacrificar los beneficios laborales que el sindicato de este consejo ha logrado. Sí tenemos claro que nosotros como consejo no podemos comprometer más fondos que los que nos da el ministerio. Estamos ordenando el tema de las plazas, hemos verificado que había una cláusula donde podía saltarse el concurso de las plazas.

Se vienen días cargados para la institución por el proceso de selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se están preparando para el proceso?

Estamos preparados desde la aprobación del manual de selección, que se aprobó en la sesión extraordinaria del miércoles 13 pasado. El manual forma parte de cuatro tablas... La nota para ingresar al banco de elegibles es 6.

¿No siente que dejaron muy baja esa nota?

Ese ha sido siempre el mínimo que se ha mantenido, pero procuramos en el momento de integrar las ternas revisar las notas que han tenido mayor puntaje. Cuando ya se integran las ternas ese trabajo lo hace la comisión de selección.

¿Actualizan la prueba psicológica que le hacen a los aspirantes a jueces?

Sí si esta persona dentro de la carrera judicial aspira a una promoción, ascenso o a un traslado. No habría razón de ser para actualizarla, porque esta persona entra a la carrera judicial y ya es evaluado por cómo administra su tribunal.

¿Cómo han trabajado en la evaluación de los jueces en el último año?

Hemos llevado a cabo 2017. Estamos en el proceso de sistematizar los resultados. Estamos por desarrollar la no presencial 2017. Y ya tenemos un diagnóstico donde hemos podido identificar que la unidad necesita una reingeniería. El manual de evaluación debe ser re elaborado, y los evaluadores necesitan estarse actualizando.

¿Qué le gustaría cambiar de la evaluación?

Desde mi punto de vista la evaluación debería tener parámetros menos discrecionales, porque los controles estarán basados en indicadores. Si usted realiza una actividad, pero no mide el impacto del resultado entonces no sabe si está haciendo bien o mal. Hemos visto que la evaluación no nos arroja los resultados que quisiéramos. Además, yo he sido abogada en el libre ejercicio y hay gente que me habla y me dice: ya avisaron que vienen los evaluadores, y eso no lo debe saber nadie.

En el interior del país, de hecho, una de las quejas es que los jueces nunca están y que solo llegan a firmar algo o cuando los avisan que van a llegar a evaluarlos...

Ha sido así. Vienen para este tribunal y mis jefes ya saben que viene la evaluación.

¿Es porque se filtra la información?

Se filtra. Se había implementado de estarle hablando a los jueces. Hay que comprender que los jueces tienen un poder delegado del pueblo. Entonces el que no comprenda eso, va a ser una persona que no está comprometida con su trabajo... Luego viene, encontramos la irregularidad en el juez, se invierte tanto, se gasta tanto, qué es lo que debemos hacer: enviar a estos magistrados a capacitarse. Está bien, pero no, yo pienso que habrá que buscar a efecto de que la evaluación se ponga a tono con las necesidades que el país está requiriendo. El país está requiriendo jueces probos, comprometidos, con vocación.

¿Cuáles son los aspectos discrecionales de la evaluación?

A las decisiones que toma el jefe de evaluación, porque cuando notifica al juez que se le ha encontrado una irregularidad, el juez tiene tres días, que no están en el manual y no sé ni de dónde lo han sacado, para justificar. Presentan las alegaciones y sin corroborar que el juez está haciendo lo que dice que hace le sube los puntos que le había bajado. Si yo tengo esa respuesta entonces, bueno, mandemos a una persona a que verifique la información que esté dando el juzgador.

¿Qué piensa de los señalamientos de corrupción en la judicatura, como si los filtros no funcionaran desde el principio?

Hay funcionarios judiciales que les haría falta un poco más de dedicación, de compromiso, pero también, vea, si nosotros estamos procurando que los jueces se capaciten, pero si no reciben de parte de la Corte el permiso para la capacitación; y si además la Corte está llevando a cabo sus propias capacitaciones para los jueces, entonces esa dualidad de situaciones que se dan, pues eso nos afecta. Yo creo que cada institución debe tener y cumplir con sus propias funciones, y evitar esa dualidad de cuestiones que se dan en la práctica. Este tema de actuar conforme a las normas éticas y morales es una cuestión que viene desde la manera de como nos educamos. Esto requiere, por eso digo yo que no es tan fácil buscar y obtener a un juez que sea integral al momento de ingresar a la carrera. Por eso los estudios psicosociales, sociolaborales, que van a ir a verificar el comportamiento a nivel de vecinos, de trabajo, pero como seres humanos que son puede llegar un momento de amenazas, porque no solo se puede tratar de cuestiones de dinero. Es bien complejo, es una cuestión que todas las instituciones hagamos lo que nos corresponde y hagámoslo bien.

El 30 de septiembre publican el banco de elegibles a candidatos a magistrados de la Corte. Podría ser un proceso complicado, ya que los diputados se llevaron la sorpresa con la Sala de lo Constitucional que sale, y querrán tener mucha injerencia en la preselección. ¿Cómo ha pensado sobrellevar eso?

Pues las audiencias y las entrevistas son públicas, y el que no ingrese a la lista porque no ingrese el número de votos podrá impugnar. Yo tengo toda la libertad de actuar, porque mi trabajo es eminentemente técnico y hasta este momento no he recibido ningún tipo de presión, o lineamiento. Las presiones que uno recibe son las que a veces se publican en los medios de comunicación: que por qué esto, que por qué lo otro.