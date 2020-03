"No está escrito en piedra si seré o no seré candidato”: John Wright Sol presidente de Nuestro Tiempo

Menos de un año falta para que sean las elecciones municipales y legislativas programadas para el 28 de febrero de 2021. El presidente del consejo directivo de Nuestro Tiempo, John Wright Sol, habla con LA PRENSA GRÁFICA sobre cómo el partido se prepara y las expectativas que tienen de cara al evento electoral. Acepta que Nuestro Tiempo concentrará esfuerzos en lugares estratégicos, es decir, que no presentarán candidatos a nivel nacional. Tampoco presentarán planillas de candidatos al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Falta menos de un años para las elecciones del 2021, ¿cómo avanza el proceso interno en Nuestro Tiempo?

Avanza con pie derecho, a paso seguro. Ahorita estamos en un proceso de construcción de nuestra institucionalidad, nuestros estatutos se podrían ver como cuando le comprás a un niño chiquito ropa "crecedora", estamos tratando de llenar cargos dentro de la institucionalidad del partido el Tribunal de Ética, el Consejo Electoral. En las próximas semanas tendremos una asamblea general donde se va a convocar a elecciones para autoridades internas, para nosotros el ente rector del partido es el consejo directivo. Somos un partido nuevo y va a ser más un tema de ratificación de cargos. El siguiente paso sería las elecciones para los candidatos que van a competir en el 2021.

¿Primero van a evacuar el tema de autoridades del partido y luego a elegir candidatos?

Ajá, y digamos que todo ahorita es un proceso que está en construcción, vamos sobre la marcha. Particularmente creemos que los eventos del 9-F han despertado mucho interés en diferentes sectores de la sociedad, en personas que ven en Nuestro Tiempo una plataforma política viable y una plataforma por la cual ven una oportunidad para participar en las elecciones del 2021.

¿Ya definieron cómo será el proceso de selección de precandidatos?

De hecho, el reglamento está por aprobarse por el consejo directivo, sí está normado, pero falta una ratificación formal de parte de la autoridad y también una socialización en la asamblea general con nuestros miembros fundadores y nuestros miembros activos que son los afiliados.

Nosotros tenemos dos tipos de mecanismos por los cuales puede participar alguien dentro de nuestro partido: un afiliado que viene siendo también un prerrequisito para cualquier candidato o un simpatizante. Al afiliado nosotros, por estatuto, le obligamos una cuota de contribución al partido mínima, el monto con lo que puede contribuir depende de cada quien, eso sí es voluntario pero sí lo mínimo creemos que es importante para ir financiando nuestro proyecto.

¿Esa la única manera de financiamiento que tienen?

Tenemos aportes que recibimos de empresas, grandes y pequeñas, siempre hay un cabildeo constante en la búsqueda de recursos y de apoyos para hacer trabajo político de manera permanente y con el mejor recurso humano disponible. Nuestra visión, claro ahorita en el corto plazo no ha sido posible montar toda esa estructura, es tener una base de contribución amplia. En nuestro país, por lo menos a mi forma de verlo, no ha existido una cultura de contribución a proyectos políticos, históricamente los partidos políticos se han financiado de grupos muy pequeños y el otro mecanismo que es antiético, inmoral y hasta ilegal que es a través del Estado, a través de plazas y contrataciones en el sector público, personas que al final tienen una responsabilidad partidaria y no dentro de la función pública. Hay que romper con eso y si queremos hacerlo también tenemos que ser creativos e insistir en que los mecanismos de financiamiento de un partido tienen que ser transparentes y amplios, tiene que verse que un contribuyente de $5 mensuales es tan importante como uno de $5,000.

¿La campaña cómo la van a financiar?

Con el mismo esquema del partido. Creo que en un mundo perfecto habrá un fondo de campaña permanente que se va alimentando pero creo que hay que verlo por dos lados: primero de dónde vienen los recursos y la estrategia que uno puede ejecutar. Históricamente el gasto en campaña se utiliza en acciones meramente populistas, nosotros queremos cambiar la forma de hacer política y aquí como que se ha instaurado un mecanismo donde llega el político a la comunidad y da o regala algo. Muchos invierten campaña en medios de comunicación, en pauta digital, impresa, vallas o pauta de aire. Creo que como estamos a destiempo, a un año, vamos a tener creativos y eficientes con el uso de los recursos, y sobre todo con transparencia en su ejecución.

Nuestro Tiempo hoy por hoy no goza de dinero público, no hemos sido sujetos de deuda política y esperamos algún día sí ser sujetos de recibir fondos públicos pero hemos visto que históricamente los partidos no han sido muy transparentes en cómo ejecutan esos fondos.

¿Ve posible que Nuestro Tiempo presente candidatos a nivel nacional tanto para alcaldes, diputados y PARLACEN?

No vamos a postular candidatos al PARLACEN, no lo vemos con una institución viable y, de hecho, hicimos un llamado a que el Estado salvadoreño se retirara del PARLACEN.

Esto lo hicimos con la convicción de que si bien creemos en la integración centroamericana, el PARLACEN ha demostrado no ser una institución que produce legislación vinculante, relevante y acaba siendo un mecanismo de protección de corruptos; no quiere decir que todos los diputados del PARLACEN son corruptos o son personas malas, pero se ha desnaturalizado el PARLACEN. Esa es una decisión ya tomada y avalada por el consejo directivo.

En el caso de diputaciones y alcaldías sí vemos oportunidades, creo que sería poco realista decir que vamos a cubrir todo el territorio con propuestas en todos los municipios y a nivel de diputados y diputadas a lo largo y ancho del país. Nuestro punto de partida han sido los lugares donde buscamos firmas de respaldo que son zonas más urbanas San Salvador, La Libertad, Santa Ana. Ahorita estamos en eso, nuestra estructura partidaria es incipiente, apenas comienza a organizarse y creemos que de cara al 2021 que no solo es una fecha crítica para nosotros porque va a ser nuestro debut electoral, también el país se juega mucho en esa fecha. La democracia estaría en riesgo si la representación que resulta no es plural y más bien el proyecto del presidente (Nayib) Bukele se consolida como la fuerza total, perderíamos esos contrapesos que son tan importantes para la salud de la democracia, por eso esa fecha es tan crítica.

Ante eso, existen oportunidades de alianza con sectores de la sociedad civil. La oferta de candidatos va a ser bastante diversa. Estamos trabajando sobre una agenda común que nos puede unir, lo que encabeza esa agenda común es un rechazo a las prácticas de corrupción y abuso de privilegio que tienen tanto arraigo en nuestro país seguido por una defensa férrea del sistema democrático.

Ante esa posibilidad de que Nuevas Ideas se ubique en la Asamblea con la mayoría de escaños, ¿qué ofrece Nuestro Tiempo a la población que lo hace diferente del resto de partidos?

Nosotros vemos que dentro de las posibilidades electorales o los posibles resultados el ponderar de qué tamaño podría ser la fracción de Nuestro Tiempo en comparación a otras y hago un apartado aquí si vemos los resultados de la encuesta que salió publicada en LA PRENSA GRÁFICA el presidente sigue gozando de un nivel de popularidad muy alto y su proyecto político se apalanca y se sostiene en esa misma popularidad de la imagen del presidente, si eso se sostiene de aquí a febrero del 2021 es muy probable que el resultado para Nuevas Ideas sea muy bueno.

Regresando a lo que venía diciendo, nosotros nacemos en un contexto de partido de oposición y aquí vemos una oposición poco creíble y una oposición que no está siendo efectiva en incidir en la agenda política, la agenda política, el qué hablar a diario lo plantea el presidente. Vemos partidos de oposición que francamente no tienen rumbo, entonces un factor diferenciador es que, de hecho desde ya sin tener representación en la Asamblea Legislativa, estamos incidiendo en esa agenda política, hemos tomado acciones concretas en casos de abuso, de posible nepotismo y son temas que podrían parecerle a la población en general como temas menos importantes pero nosotros seguiremos insistiendo, creemos que en la lucha contra la corrupción tampoco es un tema ideológico y, por tanto, vemos en él un potencial unificador. Tampoco Nuestro Tiempo ve a los demás actores políticos o adversarios como enemigos, nuestro estilo no es atacar, nuestro estilo es la defensa de principios y tampoco creemos que la política en nuestro país debe ser una en donde el fin justifica a los medios. Lo más importante para nosotros no es ganar diputados, no es ganar alcaldía, es hacer las cosas bien, es insistir en siempre hacer las cosas bien porque si de estrategia política-electoral se tratase quizás lo que debería de hacer Nuestro Tiempo es entrar a ese mismo juego de descalificación, entrar a ese mismo juego de ataque y contrataque que no lleva a la construcción de proyecto país fundamentado en el bien común si no lleva al interés puramente partidario y de querer consolidar poder y más poder o de querer quedarse en el poder. Rechazamos contundentemente esa idea y creemos que nuestro partido también debe ser un ejemplo de cómo se puede unificar, de cómo se puede debatir, de cómo se le puede perder el miedo a abordar temáticas complejas desde la madurez, desde el respeto, desde la tolerancia.

¿Cómo enganchar con la gente de que son una opción diferente si dos de los rostros más visibles tienen pasado en Arena?

Bueno, yo creo que dentro de nuestros diferentes liderazgos y dentro de nuestras vocerías y los liderazgos que irán surgiendo se verá en el corto plazo, y esta es mi esperanza, que surjan nuevas opciones que no necesariamente vienen de sectores de la derecha como vengo yo o como viene el mismo Juan Valiente. Nosotros entramos al partido Arena, en mi caso casi por default y estando adentro creo que es mucho el capital político que construí, se basó en constantemente rechazar y denunciar todo aquello que estaba mal, proponer también mayor apertura y debate dentro del partido y ser una verdadera renovación. Cuando vimos que la renovación era más una fachada para ganar votos, decidimos salirnos y construir un nuevo proyecto. Me alegro mucho de la decisión que tomamos porque sí he visto que los mismos partidos políticos eran barreras de entrada para que personas se animaran a participar y de manera muy orgánica Nuestro Tiempo está creciendo y se están acercando liderazgos que no necesariamente vienen de sectores de la derecha. Creo que la verdadera fortaleza electoral de Nuestro Tiempo va a estar en esa diversidad de perfiles y de candidatos.

¿Usted va a buscar competir por alguna candidatura?

Yo creo que esa es la expectativa aunque le seré completamente sincero no es una decisión tomada de momento, hoy por hoy yo ocupo el cargo de presidente del consejo directivo de Nuestro Tiempo y para mí ser candidato implicaría dejar la presidencia del partido y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que este proyecto salga adelante y que con un esfuerzo colectivo saquemos adelante no solo el proyecto pero al país. No hemos tomado una decisión y no va a ser una decisión exclusivamente mía si no pues de todos los que integramos este proyecto, al final en caso de postularme como candidato tendría que ser votado y ratificado en el proceso interno, pero de momento no está escrito en piedra si seré o no seré candidato.