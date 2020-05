"No estamos de acuerdo con las restricciones a la movilidad"

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Simán, detalla el impacto de la emergencia en el sector productivo, además del rol que ha tenido la gremial en la discusión y de medidas para enfrentar la emergencia, así como en la implementación.

Simán, además, habla de los retos que tiene la empresa privada en el país, los sectores que tienen un alto potencial y las apuestas que se deben de hacer una vez pase la crisis. Asimismo, señala que la gremial debe mantener un diálogo cercano con las fuerzas políticas.

Asume la presidencia de ANEP en un momento muy particular, ¿cuál es su apuesta y qué legado espera dejar?

Yo llego a ANEP con el apoyo casi unánime de las gremiales, eso es una señal muy importante porque te demuestra la unidad que hay en el sector privado. De mi parte estoy muy agradecido y muy honrado con el apoyo que me han dado, pero también es una responsabilidad y un compromiso mayor el que asumo por esa confianza que han depositado en mí.

Mi enfoque principal es hacia adentro de la gremial, porque ANEP no depende de quien es su presidente, ANEP depende de quienes son las gremiales que la conforman. Cada gremial representa a un sector y esas gremiales tienen que resolverles el problema a sus socios.

Esas 55 gremiales conforman ANEP y ANEP tiene un rol diferente. Aquí tenemos que representar a todo el sector privado ante los actores políticos, porque lo que ellos decidan y hagan tiene un gran impacto en la economía y en los empleos.

Nosotros no somos partido político, pero nos toca hablar con los partidos, porque las cosas buenas traen beneficios, pero las cosas malas que ellos hacen, traen consecuencias.

Lo mismo con el Gobierno, las buenas medidas ayudan, las malas medidas tienen consecuencia. Los gobiernos van y vienen, pero los salvadoreños aquí estamos, tenemos que vivir con lo bueno y con lo malo.

¿Cuál ha sido el rol de ANEP en las discusiones que se han dado entre el Gobierno y la Asamblea? ¿Ha tenido ANEP un rol asesorando o mediando entre partidos políticos y el Gobierno?

Sí, ANEP, con el presidente anterior (Luis Cardenal), dio muchas propuestas para alivio económico, esas propuestas las retomó el Gobierno, las hizo iniciativa de ley y las sometió a la Asamblea Legislativa.

Nuestra relación ha sido con el Gobierno en convencerlos de las medidas que necesitamos para reactivar la economía, una vez se convierten en iniciativa de ley, ahí ANEP ya está afuera, porque nosotros no somos fuerza política. Ahí le toca al Gobierno convencer a los partidos políticos para que le aprueben esa iniciativa.

Por supuesto que los partidos tienen dudas y vienen también a vernos para que les expliquemos cómo estamos viendo la cosa.

Entonces hemos jugado un rol de proponer, pero al final las decisiones las toman los partidos políticos en la Asamblea Legislativa si le dan o no el voto a la iniciativa que presenta el Gobierno.

¿Cómo ve ANEP las últimas restricciones que estableció el Gobierno y cuál será su impacto económico?

Hemos visto unas medidas que no compartimos. Tú tienes que diferenciar entre las actividades autorizadas y las restricciones a la movilidad de las personas, porque el decreto avala dos áreas. En el área de las actividades autorizadas es facultad exclusiva del Ejecutivo con base a la Ley de Emergencia, que a través del ramo de Salud deciden qué actividades son de mayor riesgo o no. O sea que la decisión de qué actividades se puedan autorizar es exclusiva del ramo Ejecutivo.

Algunas no compartimos, en otras entendemos y podemos acompañar. Luego está el tema de las restricciones a la movilidad de las personas, en eso nosotros no estamos de acuerdo, porque ahí el Ejecutivo no tiene la facultad de restringir las libertades individuales. Esa facultad se la puede dar la Asamblea Legislativa de acuerdo a la Constitución en un estado de excepción.

Por supuesto que estas (medidas) van a tener un gran impacto, estamos claros que estos 15 días son los de mayor contagio y también hacemos un llamado a la población, que se queden en casa, que no salgan innecesariamente, porque si logramos controlar el contagio estos 15 días, entonces vamos a poder a volver a la normalidad más rápido.

Sí tiene un gran impacto estar en cuarentena, tiene un gran impacto en la economía y lo venimos señalando desde el principio y por eso es que hemos insistido en que hay que abrir lo más pronto posible, pero por supuesto con gradualidad, con protocolos sanitarios porque no podemos exponer la salud de nadie.

Es curioso que las empresas que tienen actividades autorizadas han implementado protocolos sanitarios y ninguno de los casos viene de esas empresas.

¿Esos protocolos pueden entonces mostrar la ruta a seguir una vez termine la cuarentena?

Es correcto y 21 sectores de ANEP ya mandaron al Ministerio de Trabajo protocolos sanitarios de como van a operar un momento se les autorice, algunos ya tienen autorización de esos protocolos porque se les autorizó ciertas actividades en sus empresas, por ejemplo la industria que está produciendo mascarillas y trajes.

El virus no va a desaparecer, siempre vamos a seguir utilizando mascarilla, distanciamiento social, evitar esos contagios dentro de lo posible, entonces ya la normalidad no es igual que antes. La normalidad es con las medidas sanitarias.

¿Tienen una estimación de cuánto tiempo más se pueden mantener las restricciones antes que muchas empresas se vean en la necesidad de cerrar o una estimación de cuántas empresas van a tener que cerrar?

Eso es difícil en este momento. Va a depender de qué tan rápido volvemos a la normalidad y una vez arranquemos sabemos cuáles sectores se pueden levantar rápido y cuáles les va a costar levantarse. Es difícil tener un estimado ahorita, pero sabemos que ciertos sectores, como exportaciones, ya se vio afectado.

El Salvador exportaba como $5,700 millones y recibía como $5,400 millones en remesas, eso va a caer. Entonces si se caen las exportaciones y se caen las remesas, que son los dos rubros más importantes de ingreso, vamos a perder muchísimos empleos.

Considerando que el subsidio para el pago de salarios que se aprobó no incluye a la gran empresa, ¿se ha dado algún acuerdo con el Gobierno para que no se apliquen suspensiones o reducciones salariales por la emergencia? El ministro de Trabajo ha dicho que han sostenido conversaciones al respecto...

La ley vigente es la ley y estipula suspensión de contratos y otras opciones, por supuesto que ni el ministro de Trabajo, ni nosotros queremos que se pierdan empleos ni que se suspendan contratos. No lo vamos a promover, pero tampoco podemos castigar a las empresas que recurran a esa opción que la ley les da.

Hay empresas que ya pagaron la planilla del 30 de abril salario completo, sé de muchas que van a lograr pagar el 15 de mayo la planilla completa, pero hay otras que están llegando a acuerdos con sus trabajadores para pagar un porcentaje nada más. Hay otras empresas que están totalmente cerradas, que no tienen ingresos y que han optado por la suspensión de contrato. Hay otras que ya despidieron personal.

Nosotros no lo podemos promover y estamos apoyando a las empresas para que traten de aguantar lo más posible, pero al final, sino tienen para pagar planilla, recurren a las opciones que les da el Código de Trabajo. Ojalá esos empleos regresen a la mayor brevedad y no se pierdan.

Si a los empleados se les reconociera la incapacidad, como dice la ley, entonces no los podés despedir ni los podés suspender. El problema es que no se les está reconociendo la incapacidad y, en ese sentido, quedan expuestos. Expuestos a que la empresa les pague el salario, pero si la empresa no puede, quedan en suspensión.

ANEP había propuesto un refuerzo al ISSS para pagar esos salarios a través de un préstamo que se pagaría con las mismas cotizaciones, ¿esa propuesta fue tomada en cuenta?

Nosotros lo dijimos, el Gobierno no estuvo de acuerdo. La propuesta era reforzar o fondear el Seguro Social para que el Seguro Social pagara la incapacidad durante este tiempo y que esos fondos que se le inyectaran no fueran una deuda del Estado, sino una deuda del Seguro, que el sector privado iría pagando con las aportaciones patronales subiendo 1 % en la aportación el tiempo que tome pagar el préstamo.

Creemos que esa propuesta hubiera permitido la protección que da la ley al trabajador cuando está en incapacidad.

Había otra ventaja, tú podías afiliar al sector informal que se quisiera beneficiar de ese subsidio de incapacidad, sabiendo que después de la crisis quedan afiliados gozando de cobertura médica, pero también con una cuota patronal.

Antes de la emergencia se estaba discutiendo un ajuste al salario mínimo, ¿ese proceso seguirá?

No lo hemos platicado porque yo recién asumí, todavía no me he incorporado al Consejo Superior del Trabajo, no han habido reuniones y ahorita estamos en modo de emergencia tratando de sacar adelante los temas que estamos hablando con el Gobierno. No ha salido ese tema todavía.

Yo creo que dependerá mucho de la situación económica y del desempleo, entonces habría que evaluarlo. Ahorita creo que es muy prematuro dar opiniones sobre ese tema en virtud de la crisis.

En el caso de las salas cunas que tienen que instalarse en los lugares de trabajo, ¿también se pospondría?

Sí, nosotros estamos pidiendo que a raíz de la crisis del coronavirus se dé otra extensión al plazo de las salas cunas, porque no ha habido oportunidad de discutirlo. ANEP está pidiendo una prórroga, ya se había dado una prórroga de seis meses.

¿Qué condiciones deben darse para que la economía pueda recuperarse después de esta crisis?

Mientras más rápido, mejores posibilidades hay de levantar la economía; por supuesto que sin poner en riesgo la salud. Hay algunos sectores que han encontrado oportunidades en esta crisis y pueden crecer, hay otros sectores que van a requerir mucho apoyo del Gobierno y hay otros sectores que se van a ver más afectados.

El sector agrícola ahora está muy mal, el agropecuario en general, pero con un buen apoyo del Gobierno podemos llegar a ser un país autosuficiente en todo lo que son alimentos. Sectores como turismo van a sufrir, porque la gente no va a viajar, por algún tiempo, es una oportunidad para promover el turismo interno. Tratar de promover consumir productos salvadoreños para ayudar y ser solidarios con los compatriotas que están produciendo y que también la están pasando difícil, entonces sí vemos muchas oportunidades.

La pandemia también ha acelerado cambios, como el teletrabajo y el comercio electrónico, ¿es viable pensar que tras la crisis El Salvador podrá regresar más fuerte?

Yo creo que sí porque muchos emprendedores están teniendo que reinventarse a través de internet. Entonces están llegando a mercados donde antes no lo hacían, tienen cerrado su local pero están atendiendo pedidos a domicilio, entonces ya se les abrió una oportunidad que va a continuar una vez regresen a lo normal.

¿Va a tener ANEP un rol en la implementación medidas para enfrentar la crisis, para las que se han aprobado primero $2,000 millones y luego $1,000 millones en financiamiento?

En los $2,000 millones que fueron aprobados se conformó, por decreto legislativo, una comisión para supervisar su uso, ahí hay representantes de diferentes sectores y hay representantes de ANEP y de la Cámara de Comercio.

En el tema del fideicomiso (que está incluido en los $1,000 millones) entiendo que el Gobierno sigue en pláticas con ABANSA, con los bancos, para ver como va a ser el procedimiento. Si están hablando de un fideicomiso en el cual, imagino va a haber un consejo, esperaríamos tener una participación, pero el Gobierno todavía está hablando con los bancos, entiendo que todavía no se ha sometido una propuesta a la Asamblea Legislativa.

Su antecesor tuvo que dialogar con un Gobierno que no siempre se mostró abierto con el sector privado, ¿cómo considera que serán las relaciones con el Gobierno actual?

Todo gobierno tiene sus particularidades, pero con todos los gobiernos, no importa de qué partido ni de qué ideología, siempre hay momentos de estira y encoge, hay momentos de muy buena relación, en la que se está trabajando juntos y hay momentos que se pone tensa la relación, pero al final nosotros estamos para trabajar con los gobiernos de turno. No se trata de que vamos a trabajar con los gobiernos de "equis" ideología, vamos a trabajar con los gobiernos que el pueblo elija.

Dejando de lado la pandemia del covid-19, ¿qué desafíos enfrenta el sector?

Si no hubiéramos tenido la pandemia, creo que tendríamos que estarnos enfocando en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la atracción de nuevas inversiones, en promover las exportaciones, en promover al sector agropecuario para que seamos autosuficientes, promover turismo. En fin, estaríamos más enfocados en hacer crecer los sectores, pero debido a la crisis estamos bastante enfocados en cómo salvarlos y que se levanten lo más pronto posible. Es como que hemos tenido que retroceder unos pasos y hoy nos va a tocar volver a caminar esos pasos después de la cuarentena.

¿Cuáles son los sectores que ANEP ve estratégicos para el futuro?

Las exportaciones por supuesto, 96 % de las exportaciones son productos industriales y agroindustriales. Hay que ponerle especial énfasis a los requerimientos de la industria y agroindustria, porque esas son inversiones a largo plazo que requieren facilitación de tramitología para montar una fábrica y arrancar lo más pronto posible. Una industria necesita 262 permisos, hay que recortar eso.

De la mano con la agroindustria: todo el sector agropecuario. Nosotros deberíamos de estar produciendo en nuestro país los insumos agrícolas que necesita la industria de alimentos, ¿por qué los estamos importando? Cuando había aquí una industria de jugos, se importaba el concentrado de mango, como que si no tenemos mango en El Salvador, hay mangos por todos lados, pero no una plantación que pueda suplir a la industria.

Está el sector de aviación que creo que con esta crisis no se pierde la oportunidad pero se retrasa, porque sí las aerolíneas son una industria que va a sufrir mucho, pero hay que ver al futuro.

También está la a industria de tecnología electrónica y del desarrollo de sofwtare.

El financiamiento autorizado para enfrentar la pandemia elevaría la deuda del país casi al 90 % del PIB, ¿cómo ve eso el sector productivo?

Nosotros estamos preocupados que el endeudamiento desde hace años viene creciendo mucho, cuando asumió el FMLN la deuda pública era $10,000 millones, cuando salió era $19,000 millones. Este Gobierno ya se le concedieron algunos préstamos, entonces se vuelve bien difícil para el país cómo vamos a pagar esa deuda. Desde nuestro punto de vista solo hay dos maneras: crecimiento económico y reducción del gasto público, porque tú podés subir los impuestos si querés, pero si la gente no tiene empleo, no te va a pagar.

¿Cómo queda su situación en el partido ARENA tras asumir la presidencia de ANEP?

Yo nunca he tenido un rol participativo en el partido, nunca he estado en la dirigencia, nunca he tenido un cargo partidario, es más, tampoco he tenido un cargo público. Sencillamente entré de candidato a una campaña de cinco meses. Como todo ciudadano puedo tener mi preferencia partidaria, puedo apoyar a los candidatos que yo quiera, pero cono ANEP no tenemos preferencia partidaria.