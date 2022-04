“No estamos gobernando para Human Rights Watch ni para ningún otro Estado”: Ministro de Justicia

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reaccionó a las respuestas del gobierno estadounidense y de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que se han manifestado ante la aplicación del régimen de excepción hace dos semanas, como respuesta al repunte de la violencia en El Salvador.

“No ha sido fácil llegar a un entendimiento de todas estas diferentes oenegés o países que en el pasado tenían tanta injerencia en las decisiones políticas de El Salvador. Habernos desmarcado de eso, de una forma bastante tajante y directa, es algo que nos permite implementar acciones que vayan en coherencia de la demanda de nuestra población. Nosotros no estamos gobernando para Human Rights Watch, no estamos gobernando para ningún otro Estado soberano, ni mucho menos para oenegés que han venido financiando la desgracia, la sangre, no estamos en ese Estado”, manifestó Villatoro durante la entrevista televisiva del programa Frente a Frente.

El domingo 10 de abril se cumplieron 15 días desde que se aprobó en horas de la madrugada un régimen de excepción en El Salvador. Bajo esta acción, se han realizado distintos operativos y centenares de capturas contra personas que en un inicio han sido relacionadas con pandillas y que se contabilizan hasta en 9,634 detenidos hasta este fin de semana.

Instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han denunciado capturas arbitrarias dentro de hogares, en las calles y que, cuando son trasladados a bartolinas, no se les brinda información oportuna sobre el proceso que se lleva a cabo con los detenidos; además, en distintos operativos se ha transgredido a la niñez y adolescencia.

Otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la oficina del Alto Comisionado y UNICEF; el gobierno de los Estados Unidos y distintas instituciones han exigido el respeto a los derechos humanos, así como rescindir de estas medidas si la amenaza de la violencia ha sido controlada.

“Ese tipo de opiniones a este Gobierno nos tiene sin cuidado, precisamente porque no es más que la misma cantaleta de venir haciendo estos señalamientos para ir a atraer grandes cantidades de dinero al extrajero y 'querer vender a un país que no lo es'”, recalcó Villatoro en sus declaraciones ante la vigilancia de las organizaciones.

Relacionado con eso, el ministro aseguró que en las capturas y operativos en los que se han detenido a miles de personas se han respetado los derechos humanos. “Si quieren hablar de derechos humanos, vean las más de 9 mil 500 capturas, cuántos eventos hemos tenido trágicos, cuántas capturas no han sido limpias, en cuántas capturas hemos abusado de la fuerza policial, hablando del abuso en materia de letalidad, eso no te lo reconocen estas organizaciones”, señaló.

“Ahora la migración va a ser diferente para Estados Unidos, porque en este país no queremos terroristas”, señaló Villatoro haciendo alusión a la postura del gobierno de ese país sobre su preocupación ante las denuncias de irrespeto de los derechos humanos.



Sobre extradiciones de pandilleros

Villatoro, al ser cuestionado sobre las extradiciones de pandilleros hacia Estados Unidos, expresó que “si los quieren, se los damos 'al dos por uno'. Si tanto los quieren, se los damos completamente”, esto a pesar de que existen peticiones de extradición en contra de 14 cabecillas sobre los que pesan acusaciones relacionadas con terrorismo, y también solicitudes de extradición que han sido bloqueadas por la Corte Suprema de Justicia.

El domingo, Estados Unidos señaló la urgencia de extraditar a los líderes de pandillas, a pesar de que ha existido el bloqueo por parte de El Salvador, el cual se ha negado a cumplir el tratado vigente entre ambas naciones para procesar a los acusados de haber cometido crímenes en el territorio estadounidense.