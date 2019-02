"No hablaron de expulsión": diputados de ARENA ante comisión política

La diputada de ARENA @MilenaMayorga dice que ella no apoya al presidente electo, sino las obras que son en beneficio de la población. "Técnicamente, se pueda o no se pueda reorientar (el préstamo), estoy segura que el edificio de la Asamblea no va a costar $32 mill", dice. pic.twitter.com/FMwYNHrqAl