No habrá comisiones para instalar nueva asamblea

La transición entre la legislatura 2018-2021 y la 2021-2024 será atropellada y de golpe. Así se vaticina a partir de las declaraciones del diputado Ernesto Castro, quien esta mañana indicó en su cuenta de Twitter que no piensan participar de las comisiones que el Reglamento Interno de la Asamblea establece para darle orden al cambio de una legislatura a otra.



“No nos vamos a reunir con los diputados salientes. No tenemos NADA que discutir con esos representantes de una clase política corrupta. Vamos a refundar la Asamblea y nuestro país a partir del 1 de mayo. Lo haremos únicamente de la mano del pueblo salvadoreño”, tuiteó Castro, en línea con el discurso que ha mantenido en las últimas semanas, luego de la elección del 28 de febrero.



Sin embargo, a la fecha, no hay ninguna claridad sobre qué cambios piensa hacer Nuevas Ideas o cómo funcionará la Asamblea a partir del primero de mayo. De hecho, en el evento de entrega de credenciales a los diputados realizado ayer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los legisladores de NI no contestaron preguntas de los medios de comunicación, por orden de Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Casa Presidencial, aún y cuando los legisladores pertenecen al órgano legislativo y no al ejecutivo.