No han podido cobrar subsidio

Algunos ciudadanos de La Unión se han quejado en los últimos días debido a que en los bancos no les han pagado el subsidio de $300 aprobado por el gobierno, debido a que no se ha desembolsado su bono. Uno de los casos es el de Carlos Amaya, un pescador, quién en dos ocasiones ha intentado cobrar su subsidio en una de las instituciones bancarias de la localidad, y donde ha sido notificado que puede retirarlo, pero las dos veces ha recibido la misma respuesta. "Al introducir mi número de DUI yo aparecí como beneficiario y podía hacer el retiro el 11 de abril, eso fue un sábado y madrugue a hacer fila para retirarlo, pero sale que al momento de hacer mi retiro, la persona de la caja me dice que no tenía bono, y ahora (ayer) pasó lo mismo, me dijeron que no teníamos fondo todavía de parte del Estado", explicó Amaya. Afirmó que llamó al Centro de Atención por Demanda (CENADE) para buscar una explicación a lo sucedido con su subsidio, pero la respuesta que obtuvo es que debía esperar algunos días. En esta semana se ha conocido de siete personas en la ciudad de La Unión que han pasado por la misma situación. El gerente de una institución financieras confirmó que se ha dado dicho inconveniente con algunas personas, pero aseguró dijo que esto no depende del banco sino del Ministerio de Hacienda.

