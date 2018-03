No hay agua en San Ildefonso

Lee también

Algunos residentes de barrios y colonias de San Ildefonso, en San Vicente, manifestaron ayer que desde hace varios meses no reciben agua potable, y en otros casos el vital líquido cae cada cinco días.“Aquí es un sufrimiento con el agua, desde hace tiempos que tenemos este problema. A veces nos cae cada cinco días, pero a otras familias nada, hay que comprarla o salir a acarrear a un pozo, donde también la venden”, dijo Francisca Constanza, habitante del barrio San Antonio.El servicio es brindado a través de un sistema de agua administrado por la comunidad, pero este no funciona debido a que los motores y las bombas se quemaron, la tubería ya cumplió con su vida útil y hasta la fecha no cuentan con recursos económicos para adquirir el nuevo equipo.El sistema fue construido por la alcaldía hace cinco años, con una inversión de más de $115,000, pero tras la perforación del pozo se percataron de que el agua que vierte es caliente, lo cual ha dañado la tubería.Según el alcalde Carlos Alfonso Rodríguez, ya tienen prevista la adquisición del equipo dañado, que le costará a la comuna $9,000, pero eso solo solventaría por un año, que es el período de vida útil de la tubería debido a la temperara del agua, sosteniendo que la solución a la problemática del desabastecimiento en su pueblo requiere de un proyecto más amplio.“El sistema prácticamente ya no cubre con la demanda que hay, solo en compra de equipo invertiremos $9,000, lo cual resuelve momentáneamente. Para cambiar la tubería de PVC a galvanizada necesitamos $80,000, y como alcaldía no tenemos esa capacidad económica”, señaló.“Junto con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y la ANDA se ha visitado un nacimiento de agua en El Jutal, con el que podríamos brindar servicio a toda la zona urbana y resolveríamos. El FISDL ya tiene el proyecto y se necesitan $2 millones para llevarlo a cabo. Esperamos que sea retomado para solucionar integralmente el problema a nuestra gente”, dijo el jefe municipal.Para ello, aseguró, solo hace falta buscar la legalidad para el paso de tuberías en terrenos privados, pues dichos propietarios en anteriores ocasiones han negado los permisos.